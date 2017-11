Palacio de la Música, elefante blanco en el gobierno de RZB

El gobernador Rolando Zapata Bello, hace como que la virgen le habla y ahora anda buscando la manera de cómo deslindarse de un gran problema en que se ha convertido el Palacio de la Música, ya que este inmueble se está convirtiendo en un verdadero “elefante blanco”, al sugerir que la administración de este lugar lo administre un patronato y/o un fideicomiso.

Se busca que sea una institución descentralizada, que lleve las riendas de este inmueble, ya que con esta administración tendría vida propia y su propia firma, lo anterior según lo señalado por el secretario de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Roger Metri Duarte.

Dicha obra lleva un avance del 90 por ciento, pero el costo aumentó a 91.5 millones de pesos con respecto a los previsto, motivo por el cual, la Auditoría Superior de la Federación le exige a Zapata Bello la aclaración y justificación del indiscriminado aumento del gasto.

En un principio se determinó que el inmueble tendría un costo de 100 654 mil pesos.

Más claro ni el agua, Rolando Zapata ordenó y autorizó el cambio de losas, concreto y el piso, lo que provocó que el precio fuera superior a lo previsto.

PREVALECE EN YUCATÁN LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Amnistía Internacional y el grupo Indignación, acusaron que en Yucatán prevalece la violencia institucional a través de las detenciones arbitrarias y casos de tortura, lo anterior ante la cadena de impunidad que prevalece entre las autoridades estatales e instituciones como la Codhey.

Aún cuando no hay cifras exactas sobre estos casos han ocurrido en el país y en Yucatán, no quiere decir que no existan y sobre todo que hayan sido investigados como son, pues se les denomina como casos aislados y diferentes a la arbitrariedad. De los seis casos documentados dos son de Yucatán, los cuales permanecen impunes.