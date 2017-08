Palizada, sin alcalde: Roldán

“Ya es demasiada la burla que Pedro Javier Ayala Cámara, presidente municipal de Palizada, viene cometiendo con el pueblo, pues con pleno conocimiento del estado de emergencia que se está viviendo con la presencia de la tormenta “Franklin”, valiéndole un cacahuate la contingencia, muy quitado de la pena desapareció desde hace varios días, y aunque se le vio de forma momentánea en la segundo informe del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, no se le ha podido localizar para que atienda las demandas de la ciudadanía, que ya empieza a resentir los estragos de las intensas lluvias que han estado cayendo de manera casi permanente, y aunque el Comité Municipal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente convocada por el secretario del Ayuntamiento, José Joaquín Calcanio Saldívar, no se puede hacer nada, ya que no hay poder para la toma de decisiones”, así lo manifestó el regidor Valentín Mario Roldán Zavala.

Todos están preocupados por los daños causados por el meteoro, menos al alcalde paliceño, el continúa con su vida disipada, sus pachangas y gastando a manos llenas el dinero del Ayuntamiento, los problemas de los paliceños que vean como los resuelve la propia gente; la situación siempre ha sido caótica desde que llegó al Ayuntamiento, la cual puede ser peor con tanta agua que está cayendo por las fuertes lluvias, ya que se están presentando graves encharcamientos por todas partes del municipio, y desgraciadamente no hay recursos o combustibles para movilizar los vehículos automotores y ayudar a las familias, pues el único que puede dar las órdenes es el presidente municipal, y este brilla por su ausencia.

Roldan Zavala, dijo no saber en qué va a parar la situación, pues el pueblo de Palizada no cuenta para nada con el alcalde, y solamente sabemos que salió de viaje hacía la Ciudad de México, pues así lo comunicó el mismo secretario del Ayuntamiento, al convocar a la sesión permanente de Protección Civil, a la cual no fuimos invitados los regidores por instrucciones del edil, al menos ese fue el pretexto que dio para sacarnos de la Sala de Cabildo, donde llevaron a cabo esa farsa y en donde se la pasan toando café y pachangueando, mientras que las lluvias siguen azotando por todo el municipio.

De nuevo, señaló que ya son muchos los abusos que Ayala Cámara viene cometiendo en contra de los paliceños, y aunque se han reportado ante las autoridades correspondientes, así como también se sabe que la auditoría realizada, hace ya varios meses, no se hace nada por acabar de una vez por todas con la problemáticas que afectan a toda la ciudadanía municipal, nadie tiene conocimiento alguno sobre los avances de lo que supuestamente realiza el Congreso del Estado con el resultado de sus investigaciones, “la gente acude a nosotros preguntando, que hasta cuándo van a tener que seguir soportando la mala actuación del presidente municipal Pedro Ayala Cámara, pero tampoco sabemos nada, solo se les argumenta que la ley está por encima de todo, y que en su momento se actuará en consecuencia, hay que tener paciencia”.

Lo que da coraje, es que mientras el pueblo sufre las consecuencias de los embates de la naturaleza, el alcalde pasea y se divierte con todos los gastos pagados con el erario público, no da la cara ni está en el municipio cuando más se le necesita, al menos los regidores le exigimos que cumpla con sus obligaciones, no sabemos nada, nunca nos toman en cuenta, tampoco puede tomar como pretexto que ande realizando gestiones, ya que no hay ningún tipo de resultados por ninguna parte del municipio, no ha hecho nada, no tiene nada que informar, solo presenta cuentas muy maquilladas y sin explicaciones claras y concretas, cifras globales y sin desglose.

Las afectaciones hasta donde sabemos, agregó el regidor Roldán Zavala, son los fuertes encharcamientos que están dejando las lluvias, principalmente en los traspatios de las viviendas de la gente pobre, a quienes de alguna manera se van a tener que apoyar, sobre todo, cuando alguien requiera ser transportado a los albergues que están disponibles, por el momento son expectativas y ya, posteriormente, habrá que tener en cuenta la grave proliferación de insectos, sobre todo, en la presencia de los mosquitos que ya venían afectando al pueblo, ante la falta de limpieza en las zonas llenas de hierbas, incluidos los parques públicos y ahora por la gran cantidad de agua encharcada, habrá que pedir a la Secretaría de Salud, intensifique las acciones de nebulización para evitar enfermedades.