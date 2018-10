El PAN, de cabeza; renuncias y críticas

*Yolanda Valladares tiene secuestrado al PAN: JPR *Amenaza a los militantes que apoyen a otros aspirantes a la dirigencia estatal del partido

“Yolanda Valladares Valle tiene secuestrado al PAN, la prueba es esa candidatura de unidad que se presentó el pasado sábado, todo por no querer soltar al partido”, aseguró el joven panista, Juan Francisco Portela Rodríguez, quien señaló que lo quisieron expulsar por apoyar a su padre en la campaña que hizo por la alcaldía, sin embargo, parte de la familia de Valladares Valle estuvo apoyando a otros candidatos y no son expulsados.

El joven panista acusó que la aún dirigente del blanquiazul mantiene el poder en éste instituto y mantiene amenazados a los militantes que brinden respaldo a quien aspire dirigir al partido para devolver, aparentemente, todos esos principios con los que se conformó de acuerdo a los valores familiares, equidad, institucionales, entre otros, mismos que según éste y algunos otros panistas, se han ido perdiendo poco a poco junto con los militantes que dejaron las siglas de Acción Nacional por esa misma razón.

Aseguró que la denuncia de su padre el viernes pasado, es una de las pruebas que aquellos que les brinden el respaldo a quienes quieren lo mejor para el PAN, pues al firmar la boleta de apoyo como candidato a la dirigencia, despidieron injustamente a su tía del Ayuntamiento de Campeche, luego de 15 años de laborar en la Comuna con el puesto de analista y uno de los más bajos, según el registro de transparencia que brinda el organismo municipal.

Portela Rodríguez afirmó que cumple con todos los requisitos para ser aspirante a la dirigencia del partido, pero cuando llegan los militantes que lo han apoyado, les dicen que solo uno se va a registrar, por ello es que desde la presencia del presidente municipal, hasta la dirigencia nacional y ahora con la estatal, se está fraguando un completo secuestro del partido sin que los militantes puedan levantar la voz para exigir transparencia y, sobre todo, respeto a los valores de las siglas del partido en donde han militado por 5, 10 y hasta 15 años.

También mencionó que Valladares Valle quiere expulsarlo del partido por haber apoyado a su padre en su candidatura a la alcaldía de Campeche por el extinto Partido Liberal Campechano (PLC), pero, recalcó la cuestión de los valores y dijo que todos saben por qué su padre, siendo uno de los fundadores del instituto político en la entidad, se salió de dichas filas, asimismo, saben que es precisamente dentro de los valores del partido que prevalece la cuestión familiar y según lo que se le ha enseñado desde hace años como instituto político, lo apoyó y no debería tener las consecuencias que están cometiendo en su contra los caciques del partido.

“A Yolanda no le interesa más que su bienestar y seguir teniendo el poder para mandar y manipular lo que se pueda, el partido está secuestrado desde arriba y es necesario que los verdaderos panistas levanten la voz y pongan un alto a aquellos atropellos a los que han sido sujetos por culpa de una dirigencia que no ha sabido afrontar las consecuencias de sus negocios y sus vínculos con el poder, como se lo han exhibido en infinidad de ocasiones a través de diversos medios”, abundó.

Para finalizar, dijo que continuará trabajando para que él y aquellos panistas que se sienten defraudados tengan voz y voto dentro del instituto, pues es común que en vez de preferir que aumente el número de militantes, las dirigencias den de baja a aquellos que solo pelean sus derechos políticos electorales, mientras que a los que no son verdaderos panistas, los premien con cargos públicos y diversos puestos.

Ileana Herrera renuncia a su militancia panista

La ex coordinadora de los diputados panistas en el Congreso del Estado en la pasada Legislatura, Ileana Herrera Pérez, presentó ayer por escrito la renuncia a su militancia en el Partido Acción Nacional. El oficio fue dirigido a Sebastián Calderón Centeno, en su calidad de presidente del Comité Directivo Municipal en Carmen.

Indica en el escrito la ex candidata a diputada federal en el pasado proceso, que “por convenir a mis intereses personales, vengo libre y voluntariamente a renunciar a mi membresía con la que milito actualmente en el Partido Acción Nacional, y de la cual me retiro por motivos personales”.

“Agradezco el haber tomado en cuenta el capital político que me respalda, para representar a mi partido en los distintos cargos a los que fui postulada”.

El oficio fue fechado el día de ayer lunes 8 de octubre.

Por la tarde, en sus redes sociales, la ex diputada local confirmó su renuncia, con un mensaje en el que expresa:

“Hoy tomé una decisión importante en mi vida, pues después de 13 años de militar en el Partido Acción Nacional y por cuestiones personales, he decidido renunciar a esa militancia, quiero agradecer al licenciado Pablo Gutiérrez Lazarus su compañerismo para trabajar en equipo cuando nos tocó dirigir el CDM; al arquitecto Juan Mendoza Vior, todo su apoyo a mi persona y reconozco su labor cuando estuvo al frente del partido, pero sobre todo agradezco la confianza de todos los militantes panistas, quienes con su libertad de decidir, me apoyaron muchas veces, para representarlos en los distintos cargos públicos a los que en su momento fui postulada, y por los que trabajé y luché como siempre lo he hecho”.

“Mi ciclo en este lugar ha culminado, me retiro con la frente en alto, dando la cara como siempre, no me voy del mundo, sólo me voy de un partido político que tanto amo, seguirán contando conmigo y continuaré apoyando y gestionando desde el ámbito social”.