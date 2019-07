PAN, la única opción opuesta a la 4T: JHC

Es normal que así como Carlos Ernesto Rosado Ruelas está considerando regresar al PAN, otros actores políticos, e incluso ciudadanos, vean en el partido la única opción que puede oponerse a la mal llamada 4T, manifestó el diputado Jorge Nordhausen Carrizales.

“El único movimiento político que puede hacer frente a la mal llamada 4T es el PAN, ya lo detectó la ciudadanía, la sociedad civil, organismos, empresarios, vamos a tener propuestas diferentes y combatiendo y señalando sus errores, entonces es normal que actores políticos que alguna vez pertenecieron al PAN, y nuevos, gente que incluso nunca han participado en política eleven la voz por miles y millones de mexicanos que están cada vez están más decepcionados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, subrayó.

Si el ex alcalde de Campeche decide regresar al PAN, luego de haber renunciado hace algunos años, señaló que “es algo que debe responder él, aquí cada quien responde por sus actos” y reiteró que no solo él buscará regresar al blanquiazul, sino muchos otros por las razones ya señaladas.

CREO YOLANDA VIVE EN DUBAI

Por otra parte, al ser cuestionado por las denostaciones de la ex dirigente Yolanda Valladares Valle en contra del alcalde de Candelaria, Salvador Farías González, a quien llamó aldeano y que no tenía posibilidades de ser candidato a la gubernatura porque su popularidad estaba muy focalizada y era un aldeano, respondió que: Hasta donde me quedé, Yolanda Valladares vivía en Campeche, no sé en qué momento pasó a vivir a Londres, a París o a Dubai, o Nueva York, aquí en Campeche todos somos gente sencilla, gente de pueblo y acostumbrada a vivir en ciudades pequeñas.

Dijo no entender esa expresión de desprecio hacia un alcalde electo tres veces por mayoría de su pueblo, mostrando una capacidad bastante importante para gobernar.

-Y en el caso de Yolanda, pues, peor aún, porque su familia es de Sihochac, a lo mejor es Dubai para ella – finalizó.