PAN usa la tribuna sin saber

Entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes es un apoyo que han recibido estudiantes de todo el Estado durante los últimos 12 años, manifestó la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, tras resaltar acciones de la actual administración de continuar con esta dinámica que en mucho ayuda a la economía familiar.

En entrevista, la legisladora destacó además que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas impulsa el programa de transporte gratuito, que ha servido de modelo para otros estados del país, “es un apoyo muy importante para los padres de familia y en especial para los estudiantes”, recalcó.

Puntualizó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho uso de la tribuna legislativa para hablar de muchas cosas sin estar bien informados o la veracidad de lo que afirman.

-Ellos están haciendo lo que creen que deben de hacer, nosotros estamos abonando y abogando porque todo sea un trabajo en equipo y para Campeche, por eso estamos acudiendo a las obras estatales para su revisión y ni siquiera están presentes porque no han trabajado en comisiones ni en nada.

Consideró que no quieren hacer equipo por Campeche y por eso se mantienen ajenos al trabajo que concierne. “Y además queriendo confundir a la ciudadanía, como el tema del presupuesto del Legislativo que fue aprobado en la pasada Legislatura como era su responsabilidad presentarlo antes del 30 de septiembre cuando ni siquiera estábamos en funciones”.

Recalcó que para quien desee ahondar en ese tema o tenga una duda, se encuentra en la página de Transparencia del Congreso del Estado, “sin ningún problema puede tener esa información”, acotó.

Finalmente, invitó a los panistas a ponerse a asumir como tal su responsabilidad como legisladores, “que se pongan a trabajar y no solo a criticar, porque si critican y no dan alternativas, pues no tiene ningún sentido, que no solo se dediquen a descalificar con propuestas serias”, convocó.