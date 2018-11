PANISTAS DEJAN VER INCAPACIDAD COMO LEGISLADORES

La indignación de diputados panistas por el cambio de imagen en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) es más grilla que otra cosa, a falta de argumentos o propuestas de políticas públicas que beneficien a todos, manifestó Joaquín Berzunza Valladares, dirigente municipal del PRI en Campeche, quien lamentó lo que ocurre en el Congreso del Estado.

“Solo dejan ver su incapacidad como legisladores y el desconocimiento del trabajo que deben de realizar y no están atentos a situaciones que en verdad interesan a los ciudadanos. Es preocupante”, enfatizó.

Respecto a la preocupación de la bancada del blanquiazul de que a los alumnos los condicionen a comprar uniformes con la nueva imagen, generándoles un gasto, subrayó que como secretario general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche (Supauac), desconoce sea así.

-Yo no creo que sea verdad. Es un cambio de imagen que retoma los colores azul y amarillo que identificaron a la UAC hace muchos años, y es como cuando hay un cambio de administración sea estatal, federal o municipal se renueva la imagen institucional -significó.

Reconoció que si habrá un cambio en los uniformes debe ser paulatino para no dañar la economía de la comunidad estudiantil, pero, reiteró, no es condicionante para poder entrar al salón de clases.

“Cuando se es universitario no se necesita portar una camisa, los universitarios estamos orgullosos de serlo”, acotó.

Recalcó que a dos meses de haber asumido el cargo la rectora Cindy Saravia López, no ha habido ningún problema, las clases se desarrollan de manera normal, con los mismos uniformes.

No obstante, coincidió en que se debe fomentar la identidad con la institución, como lo hace la UNAM, cuyos estudiantes llevan con orgullo sus colores.

En el caso de la bancada panista, los exhortó a ponerse a trabajar en temas de interés general y no inmiscuirse en la autonomía universitaria, “hay temas de adultos mayores, en materia educativa para fortalecer lo académico, en mejorar la preparación de los jóvenes y sean competitivos. En eso deben enfocarse”, puntualizó.

