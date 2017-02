Participan más de 2 mil personas en el tradicional Corso Infantil

now playing

Alegría, colorido y ternura se vivió durante el tradicional Viernes de Corso Infantil, en su 59 edición, donde miles de campechanos se concentraron en el malecón de esta ciudad capital, para disfrutar el desfile infantil, donde participaron alrededor de dos mil 338 personas, entre niños, educadoras, directoras, supervisores y padres de familia de 43 centros escolares, entre estancias infantiles y jardines de niños.

El recorrido inició en punto de las 16:00 horas, desde la glorieta del Asta Bandera, con niños emocionados de participar disfrazados y bailar al son de la música, y sus padres nerviosos, que los acompañaron a lo largo del derrotero, a pesar de los intensos rayos del sol no fueron impedimento para desfilar en este tradicional evento característico de los campechanos.

Empezaron avanzar en primer lugar las patrullas de seguridad pública para resguardar a los pequeños, acompañados de “El Can Pechy”, la mascota oficial, quien fue la más aplaudida por los niños que disfrutaban el desfile, y emocionados, gritaban su nombre para llamar su atención, además de que no perdieron la oportunidad para tomarse una foto del recuerdo.

Seguidamente se presentó el grupo “Carnavales del Mundo” que los niños vestidos de rumberos, con un vestuario muy colorido y música guapachosa, dieron apertura a una de las principales figuras de este carnaval, los Reyes Infantiles “Barbie I y Diego I”, quienes encabezaron este derrotero infantil y quienes regalaban dulces o playeras a los presentes.

El desfile fue muy vistoso, no faltó el color, la creatividad de las educadoras con disfraces de piñatas o reciclando papel periódico, figuras con globos, personajes representativos del país, como Cantinflas con personajes de sus famosas películas, así como Chabelo, Frida Kahlo y Diego Rivera , además estuvo presente la cultura, tradición y costumbres del país, como las trajineras de Xochimilco, aztecas, mariachis, y otras culturas, de la India y Egipto, tampoco faltaron los niños disfrazados de animalitos marinos, silvestres y aves, reflejando así un desfile variado que las familias asistentes lo disfrutaron, aplaudiendo, tomando fotos, vídeos, y el típico adiós a los pequeños.

Del otro los espectadores emocionados por obtener algún dulce, playera o juguete que las plataformas o grupos participantes tiraban, “Aquí, aquí, aquí” era lo más escuchado, cada vez que tiraban algo, sobre todo por los niños.

Un recorrido largo, pero rápido, sin embargo como iban avanzando y con la temperatura calurosa, no faltaba el niño que se quedará dormido, o que ya se quería quitar el disfraz a punto de llorar, o de los niños que estaban de espectadores que sus papás no compararon silla, buscando donde sentarse o pidiendo que se les compre algo de comer y tomar.

El corso no sólo fue disfrutado por los campechanos, sino también por turistas nacionales y extranjeros, asombrados y emocionados, no dejaban de tomar fotos, incluso una y otra carcajada por la ternura que demostraban los niños al bailar, incluso muchos no entendían qué es lo que estaba pasando y se acercaban a los elementos policiacos para que les explicaran.

Y así como empezó bien, finalizó igual, ningún percance y siempre vigilado por las autoridades policíacas y de Protección Civil, así mismo ambulancias de la Cruz Roja se encontraban aparcadas por si se ofrecían sus servicios.