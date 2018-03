Partidos afiliaron sin preguntar a personas

Institutos Políticos afiliaron a campechanos sin su conocimiento, quedó al descubierto el poco uso de la plataforma existente a través del Instituto Nacional Electoral para saber si algún ciudadano con capacidad de votar está afiliado a la lista nominal de los partidos políticos.

El Presidente del Consejo distrital 01, Omar Valle Flores, reveló que en Campeche hubo tres casos pero por protección de datos no mencionó qué partidos políticos fueron involucrados, pero habrá sanciones para los institutos políticos.

Señaló la existencia de un protocolo general por parte de los Consejos distritales en cada estado para desahogar este tipo de discordias y agravios a los derechos político-electorales, y reveló que durante la captación de la documentación e información extra por parte de los capacitadores electorales, el INE tiene por obligación revisar la plataforma de ciudadanos enlistados en el padrón de cada partido político funcional, se notifica a los capacitadores y ellos deben decir si tenían conocimiento.

En el Estado de Campeche hubo tres casos, por lo que se notificó a los ciudadanos y se les invitó a proceder de manera protocolaria con un queja. Valle Flores dijo que no podía revelar el nombre de los ciudadanos ni de los partidos políticos que cometieron la falta, pero añadió que no fue solo un ente político.

-La queja lleva un proceso y podría terminar en una sanción al instituto político -sentenció.

Explicó el funcionario electoral que en estos casos no se puede contratar al ciudadano, hasta que se compruebe que no pidió ser parte de algún partido político, es decir, hubo casos en los que se les notifico a algunos ciudadanos de la presencia de su nombre en algunas de las listas nominales de militantes, y quienes aceptaron formar parte no fueron tomados en cuenta, pero quienes no tenían conocimiento de esto y fue porque de plano los partidos políticos se equivocaron, entonces se levantaba el acta y podían ser contratados para dar seguimiento al protocolo.

En cuanto a los ciudadanos que se mantienen en disputa de espacio geográfico en el municipio de Calakmul, dijo que no va a haber mayores problemas con el conteo de los votos, pues se tiene un control de que ciudadanos han aplicado darse de alta con identificación de Quintana Roo y quiénes en las de Campeche.

En este sentido, el presidente de la Junta Distrital mencionó que los ciudadanos hacen esto para recibir algún beneficio social debido a las carencias que tienen, pero en cuanto al tema electoral está todo controlado.

Incluso mencionó que hay una virtud en el sistema actual, que es automatizado, pues al detectar el sistema de las listas nominales y el padrón de votantes de Campeche que hay un ciudadano duplicando la identificación paralela a una de Quintana Roo, inmediatamente se da de baja de la lista nominal de dicho estado y viceversa, por lo que no habrá ni duplicación ni doble voto por estos ciudadanos, aunque hasta el momento no se ha detectado este tipo de fenómenos en Campeche.