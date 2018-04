PASA no cumple con medidas de seguridad

*El incendio del pasado jueves dejó en evidencia la falta de capacidad de la empresa para controlar siniestros.*Será sancionada por Protección Civil *Bomberos no recibieron apoyo

El incendio que se registró el pasado jueves en las inmediaciones del relleno sanitario de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), que dejó en evidencia la falta de cumplimiento a las medidas de seguridad y que ya es reincidente en este tipo de siniestros, podría genera en una sanción por parte de la Dirección de Protección Civil, indicó su titular, Julio Manuel Sánchez Solís.

Ante la falta de control del incendio que se tuvo, además de no contar con la capacidad de respuesta por parte de la empresa PASA, se tuvo que cancelar el servicio de recolección de basura; la empresa de igual manera se blindó para impedir que cualquier medio de comunicación entrara al inmueble incendiado.

Sánchez Solís indicó que se requirió 20 elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal, además de 60 mil litros de aguas, pero reconoció que lo que les ayudo fue la presencia de lluvia, para lograr controlar el incendio, en donde personal de la empresa también participó en los trabajos de sofocación.

Pero debido a que aún hay peligro de que se aviven las llamas, el Ayuntamiento del municipio de Carmen ya emitió un comunicado para que la gente no saque sus desperdicios, pues el servicio de recolección se suspendía.

PASA NO APOYO A BOMBEROS

Carlos Roberto Candanedo Hernández, coordinador de capacitación de los Bomberos Voluntarios, señaló que la empresa se negó a proporcionar el combustible para las unidades, espuma química para mayor efecto, maquinaria y que garantizara el suministro de agua, además de remunerar al personal voluntario, debido a que es una empresa particular y no es un servicio común, siendo la empresa reincidente en esta práctica.

“Esto se pidió porque se trata de una empresa particular con bastantes recursos económicos y el trabajo de sofocar el incendio de basura representa aún más peligro para el personal”, explicó Candanedo Hernández.

En la basura hay objetos cortantes, incluso jeringas usadas que pueden lesionar al elemento o enfermarlo, pero la empresa se negó a dar estos equipos y por no tener las garantías decidimos no acudir, esto porque así lo decidió el consejo que administración de la institución, además no existe compromiso alguno como empresa socialmente responsable con la institución de voluntarios, por lo que no hay compromiso alguno con la compañía PASA.

Indicó que mucho esfuerzo hicieron los elementos de Protección Civil, quienes tiene que ir a la fuerza, pues son empleados municipales y aunque se nieguen, el Ayuntamiento los obliga, nosotros como asociación civil tenemos que buscar el beneficio de la base de bomberos, beneficio en el cual se reflejara en la ciudadanía.

Explicó que no son de negar este tipo de apoyo y muchos menos a los ciudadanos, pero si las empresas no tiene compromiso, los bomberos tampoco con ellos que manejan un capital económico, exigen el pago puntual del servicio que brindan a la ciudadanía y si no les pagan a tiempo suspenden el servicio, afectando no al Ayuntamiento si no de manera directa al ciudadano.