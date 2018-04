Pedirá PT cuentas a la dirigencia nacional por asignación de Ku Herrera

Encabeza la lista de representación proporcional a diputado local del PT

Los problemas continúan para el Partido del Trabajo (PT), los dirigentes estatales desconocen el motivo por el cual Enrique Kú Herrera se posicionó en el primer lugar de las listas de representación proporcional de diputaciones locales, lo que de alcanzar el porcentaje de votación, automáticamente el PT estaría reviviendo al “chapulín” más grande de Campeche.

El representante de las Redes Sociales Progresistas ha militado para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Acción Nacional (PAN), en el de la Revolución Democrática (PRD), en Nueva Alianza (PANAL), y ahora en el PT buscaba su posición como candidato a senador por mayoría relativa, pero las dirigencias nacionales decidieron irse por Aníbal Ostoa Ortega, tanto por la mayoría relativa, como en la plurinominal.

El calkiniense conocido más por su paso por diferentes institutos políticos que por su desempeño como funcionario, había señalado que no quería un puesto de regalo y que se unía a las fuerzas de la ex coalición “Juntos haremos historia” a nivel local para abonar al trabajo de Andrés Manuel López Obrador, ser el vínculo con los campechanos de las áreas rurales del Estado, y brindarle, así, la mayor cantidad de votos al tabasqueño, pero todo se cayó cuando no llegó a la candidatura a la Cámara Alta.

Ahora, ante el asombro incluso de la dirigencia estatal del PT, el sin afiliación partidista, está inscrito a la primera posición plurinominal del partido, incluso, en ocasiones anteriores el dirigente estatal hacía notar que había algo extraño en las peticiones del ex panalista, por lo que es ahora con la liberación de las listas aprobadas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Esto, en el tenor que se está cerca de revivir a un funcionario que se dedicó a amasar su propia fortuna de las posiciones que ha tenido, proyectando a funcionarios, mismos que hoy han sido tomados en cuenta, pero con la convicción de continuar en los partidos políticos que le dieron la oportunidad de contender, con el posible efecto AMLO, hay grandes posibilidades de que el también profesor, pueda ocupar un puesto importante en poder legislativo de Campeche.

Es por ello que, tanto el dirigente Antonio Gómez Saucedo como la comisionada nacional, Ana María López Hernández, señalaron que pedirán cuentas a la dirigencia nacional, pues ese primer lugar lo pudo haber ocupado alguien con mayor capacidad y trayectoria que Ku Herrera.