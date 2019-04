Pemex destinará 65 mdp al sector ribereño de la Isla

Pescadores de altura podrían perder apoyo por conflictos internos

Las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) este 2019, tiene claro que brindaran un apoyo por encima de 65 millones pesos como parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma), dijo existe un compromiso por parte del área de desarrollo social de la para estatal por lo que están apoyando en actualidad en el tema de salud.

Luis Roberto Martínez Vertiz, responsable de la de Desarrollo Social de Pemex, explicó que el programa de apoyo en especie se estará efectuando a lo largo del 2019, donde el beneficio se tiene que reflejar en obras que den solución algunas de las problemáticas social que se tiene en la comunidad.

Reconoció que este año Pemex tiene enfocado brindar apoyos en beneficio de obra social en materia de salud, tema prioritario para los ciudadanos y es en donde según los estudios y las gestiones realizadas con el gobierno del estado de Campeche se enfocarán para cubrir una necesidad de primera mano.

Por otra parte, reconoció que existe un conflicto interno que los pescadores tiene que resolver, pues la autoridad es completamente ajena y hasta que las autoridades competentes no definan su situación legal no se le puede dar la razón a ninguno, por lo que los apoyos no pueden ser entregado a ningún grupo.

Señaló que los apoyos son en un beneficio social destinado a un sector o población en general no del interés de unos cuantos, por lo que las reglas de operación son claras para la entrega en especie de los proyectos y programas que impulsa el programa Pacma.