Pemex llegará en Carmen, hay que frenar la corrupción: AMLO

No vamos a permitir que sigan saqueando el petróleo de los mexicanos, señaló el Presidente López Obrador al ser entrevistado

Luego de la gira de trabajo por Carmen y otros municipios del estado de Campeche, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado ante los medios sobre la llegada de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos a la Isla, promesa que realizó en su visita al Puerto Industrial y Pesquero, aseguró; “Pemex estará en Carmen, pero primero tenemos que acabar con la corrupción”, subrayó.

Asevero que están trabajando con el combate frontal para acabar con el saqueo que le estaban haciendo a la “gansa de los huevos de oro”.

“Estamos enfrentándonos a la corrupción, las estamos acabando, unos “machuchudos” estaban acabando con una empresa mexicana muy importante, pero le estamos frenando todo. Eso nos ha mantenido ocupados, pero no hemos perdido de vista lo que se tiene que hacer, Pemex llegará, no se desesperen lo he dicho, donde haya problemas ahí estaré yo personalmente dando la cara”, enfatizó el Ejecutivo Federal.

El mandatario federal reiteró que el trabajo del combate a la corrupción se verá reflejada por que el pueblo quiere democracia y que ese dinero sea entregado a los mexicanos, quienes requieren el apoyo de sus autoridades que sus gobernantes se pongan a trabajar.

Culminó señalado que en Mayo estaría de vuelta en Carmen y que las noticias buenas llegarán, solo hay que ser pacientes y dejar que las autoridades trabajen.