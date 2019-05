Pemex se compromete a saldar deudas en 60 días

Se regularizarán los pagos por contratos de mantenimiento, servicios, exploración y producción de hidrocarburo

El director general de Petróleos Mexicanos se comprometió con los empresarios carmelitas a pagar los contratos de mantenimiento, así lo informó Gonzalo Hernández Pérez presidente del Clúster de Energía del Municipio de Carmen, esperan que esto se cumpla pues hay empresas que ya no pueden financiar de sus propios recursos las actividades en la Sonda de Campeche.

El pasado 30 de abril, se cumplieron cuatro meses de la retención de todo pago por parte de Pemex Exploración y Producción, lo que afecta a todas las empresas que ya tenían contratos desde el sexenio anterior, pero también a las compañías que acaban de adjudicarse alguno con la actual administración federal, Hernández Pérez aseguró que hay casos de empresas a las que Pemex les debe un año de servicio.

El representante de los empresarios locales ante Pemex, espera que la empresa productiva del estado cumpla su promesa de iniciar los pagos en un lapso no mayor a 60 días, aunque dijo tener confianza de que así será, también dejó muy en claro que si la retención de los recursos continúa no descarta que la mayor parte de los empresarios paralicen sus actividades, por qué no pueden seguir con ese esquema de trabajo.

Lo que pone en riesgo el programa de recuperación de la producción petrolera que impulsa el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador podría retrasarse a tal grado que no se cumpliría la meta de producir 2 millones 624 mil barriles de crudo diarios al 31 de diciembre de 2024, pero darán su voto de confianza al director general de Pemex Octavio Oropeza y esperarán el tiempo marcado para recibir el pago por los servicios ya prestados.