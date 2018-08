Peña Nieto y López Obrador se reúnen

Se trata del segundo encuentro que sostienen con el cual inicia formalmente el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante

Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, en la capital mexicana. Dijo que la transición ha iniciado, a partir de que se le entregó la constancia como Presidente electo de México. Que han decidido acelerar el nombramiento de tres fiscales: el General, el Electoral y el Anticorrupción; y acelerar la creación de la Secretaría de Seguridad Pública que él restablecerá.

Se le preguntó, en la conferencia de prensa, si hablaron del uso del Estado Mayor Presidencial para su seguridad. López Obrador dijo que Peña Nieto le planteó “lo que piensan muchos otros mexicanos acerca de que debe contar con seguridad estos meses, y también una vez que tome posesión de la Presidencia”.

“Le informé al Presidente Peña que voy a contar con una ayudantía. Voy a tener un equipo de 20 profesionales. No necesariamente en el tema de seguridad”, dijo. El equipo estará conformado por 10 hombres y 10 mujeres con nivel mínimo de licenciatura.

“Respeto mucho al Estado Mayor Presidencial. No quiero faltarles al respeto. Sin embargo son otros tiempos. El Estado Mayor va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. No va a haber Estado Mayor Presidencial. Me van a cuidar estos ayudantes, mujeres y hombres, y me van a cuidar todos los mexicanos. Y cuando hablo de ‘todos los mexicanos’ me van a cuidar también los soldados, que son pueblo uniformado”.

AMLO añadió que los funcionarios de su Gabinete sólo tendrán seguridad los encargados de temas de seguridad. Y en cuanto al Fiscal General informó que se mantiene la terna que propuso desde la campaña.

Sobre la liberación de Elba Esther Gordillo, el Presidente electo dijo que “es una decisión del Poder Judicial”.

“Así son las cosas, ayer también se cumplió el natalicio de Emiliano Zapata y es cuando me entregaron la constancia. Y ya no quiero hablar de ese tema”, contestó sobre la coincidencia de la liberación de Gordillo y la entrega de su constancia de mayoría.

Sobre el Presupuesto de Ingresos ratificó lo que ha dicho: que no aumentará deuda pública, precio del gas, gasolina, luz. “Y vamos a invertir cerca de 400 mil millones de pesos para enfrentar la crisis del sector energético”, dijo. “O si se quiere, dicho más suave, para aumentar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica”.

Los recursos serán destinados por tres años, lo que llevará la construcción de la nueva refinería. “Con urbanidad política, con respeto”, dijo. “En términos de estabilidad, tranquilidad y confianza”. López Obrador, quien asume el 1 de diciembre, dijo que llegaron al acuerdo de ganar tiempo. Acordaron que al inicio de la nueva Legislatura se van a presentar iniciativas de reforma a las leyes con la meta que se apruebe la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y tomaron acuerdo para la Fiscalía General, la Fiscalía Electoral y la Anticorrupción.

El objetivo es que el 1 de diciembre pueda estar lista, y no perder tiempo, agregó. “Lo mismo con la decisión de tener el nuevo Fiscal General de la República, además de las Fiscalías complementarias: la Anticorrupción y la Electoral. Acordamos, expuso, que estos casos podamos tener resultados prontos. También, el 20 de agosto, se realizará una reunión del Gabinete actual con el del Gobierno entrante”.

“Esto se trató. Llegamos al acuerdo que vamos a trabajar de manera conjunta para que en estos dos casos podamos tener resultados pronto”, agregó. Precisó que acordaron una reunión el próximo 20 de agosto entre el Gabinete actual y el próximo. Dijo que mañana tendrá una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estamos trabajando en armonía, vamos al cambio por el camino de la concordia, estamos avanzando en ese propósito”, dijo. En el caso de la Ley orgánica, será Peña Nieto quien presente la propuesta de iniciativa de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. “No hace falta utilizar lo que se conoce como iniciativas preferentes porque hay tiempo: de septiembre hasta noviembre. Lo mismo en la Fiscalía General”, indicó.

Poco después del encuentro, por medio de Twitter, Peña dijo que reiteró “la disposición del Gobierno de la República” de apoyar a López Obrador, “y colaborar para una transición eficiente y eficaz en beneficio de México”. En las fotos que difundió Presidencia de la República se ve a López Obrador y a Peña Nieto sonrientes, recorriendo Palacio Nacional.

López Obrador llegó a las 6 de la tarde en su vehículo blanco y fue recibido por decenas de personas que lo esperaban con vivas y porras. “¡AMLO AMLO!”, gritó la gente que pedía un saludo del futuro mandatario. El tabasqueño ya había ingresado y se regresó para saludar a la gente.

El pasado 9 de agosto, el equipo de López Obrador anunció en un comunicado que Enrique Peña y el tabasqueño se reunirán este en Palacio Nacional para acordar los términos de la transición. Los políticos, según este comunicado, hablarán sobre temas de interés nacional con miras al cambio de Gobierno, se realizará en privado y no habrá mensaje a medios de comunicación.

Esta es la primera reunión entre Peña Nieto con López Obrador ya como Presidente electo, pues aunque el pasado 3 de julio conversaron por primera vez, también en Palacio Nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le había entregado la constancia de mayoría de votos.

Ayer, más de 30 días después de la elección presidencial, el TEPJF entregó al morenista la constancia que lo acredita como Presidente electo luego de obtener 30 millones 110 mil 320 votos; es decir, 53.20 por ciento de los sufragios y 31 puntos arriba del segundo lugar, el panista Ricardo Anaya Cortés. El pasado 3 de julio, tras el primer encuentro entre Enrique Peña y López Obrador, Presidencia informó que en la reunión el Presidente actual manifestó la disposición de su Gobierno “para llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos”.