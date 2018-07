Peña Nieto se reunirá hoy con AMLO en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador dijo que habló con el Presidente Enrique Peña Nieto y quedaron en reunirse para comenzar la transición de poderes

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, adelantó que hoy martes 3 de julio se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional a las 11:00 horas. La reunión será “para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses del actual gobierno”, dijo.

El ganador de la elección presidencial designó a un equipo para la transición, integrado por 7 personas: Carlos Urzúa y Alfonso Romo para los temas económicos y financieros, Marcelo Ebrard y Héctor Vasconcelos para los asuntos internacionales, Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier para la política interna, y César Yáñez en temas de comunicación.

López Obrador también confirmó que sostuvo conversaciones telefónicas con Ricardo Anaya y con José Antonio Meade. El virtual presidente electo de México aseguró que es hora de que el gobierno se apriete el cinturón.

“No vamos a gastar más de lo que ingrese a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, va a haber disciplina financiera, administrativa, no va haber déficit. Nos vamos a apretar el cinturón, ya llegó el tiempo de que el gobierno se apriete el cinturón”, dijo López Obrador en el programa Despierta Loret.

Informó también que será hasta septiembre, cuando afine los detalles de su plan de gobierno y entre mediados de septiembre y finales de noviembre realizará una gira por todo el país como presidente electo.

“Amor con amor se paga, así como ustedes me quieren a mí los quiero yo a ustedes, y un poquito más todavía”, dijo a los miles de simpatizantes que lo esperaron en el Zócalo. Quien será presidente de México en el periodo de 2018 a 2024 aseguró que no le fallará a los ciudadanos que votaron por él.

“Quiero decirles que no les vaya yo a fallar. Vengo reiterando que vamos a estar a la altura de lo que quiere el pueblo de México, no voy a fallar, no voy a traicionar”, destacó Obrador. Para quienes no votaron por el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, López Obrador aseguro que no será un dictador. “Que tengan confianza, que yo no soy un dictador, soy un demócrata, vamos a construir una auténtica democracia, vamos a respetar las libertades, respetar el derecho a disentir, no queremos pensamientos únicos, eso son las dictaduras”, comentó.