Perdería PRD su registro a nivel local

El porcentaje de emisión electoral a nombre del PRD contaba con apenas el 2.89% al cierre de edición

“El descontento de los ciudadanos se refleja en los números electorales, la molestia de los campechanos con el Sol Azteca se ve en las estadísticas de la votación que no resultaron nada favorables para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que continuaremos señalando los errores de las administraciones municipales y federales”, afirmó el representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), William Mena Flores.

Hasta el cierre de edición, el porcentaje de emisión electoral a nombre del PRD no era favorable, contaba con apenas 2.89% de captación de sufragios, situación que no le convenía a los perredistas, pues con esto perdían el registro a nivel local, situación por la cual el ex dirigente estatal admitió que no era nada bueno y aún se debía esperar para comenzar las diligencias necesarias, para hacer un conteo exhaustivo de la votación total.

Con evidente cansancio y preocupación de su parte, el ahora representante del PRD ante el Consejo General del IEEC, señaló que es tiempo de analizar la situación y tomar decisiones, así como de una renovación total del partido debido a que si bien se pende de un hilo para juntar el porcentaje ideal para mantener el registro, llama la atención que volvió a caer unos puestos abajo en cuestión de la captación de votos a nivel estatal.

Incluso, cabe destacar que el Partido del Trabajo tuvo una mejor votación a nivel estatal colocándose en la tercera fuerza política en la entidad, seguidos del Partido Liberal Campechano –partido nuevo y local- de acuerdo al número de votaciones obtenidas, y que de continuar en aumento el porcentaje de votación del PLC, podrían dejar fuera de las elecciones locales en los siguientes tres años a los del Sol Azteca.

Destacó que ahora el trabajo del PRD continuará de ser un contrapeso y un crítico ahora con la victoria del panista Eliseo Fernández Montúfar, así como de manera nacional con Andrés Manuel López Obrador, pues a comparación del dirigente estatal del Partido que acusó, denunció y hostigó a los candidatos mencionados, éste argumentó que si se debe aplaudir el cumplimiento de su palabra del presidente electo, se aplaudirá las acciones a favor de los mexicanos, pero si debe señalarse, se hará con argumentos.

Fue así que aceptó que las condiciones no les favorecieron, el efecto AMLO y Montúfar fueron más grandes que la operatividad de cualquier partido político y como tal, al no prepararse lo suficiente; quienes resultaron perdedores deberán pagar por la falta de criterio y responsabilidad política que manifestaron durante los comicios, así como en las campañas electorales.