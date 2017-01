Período vacacional decembrino dejó derrama económica de 90 mdp: Manos

now playing

Además de significar que Campeche está de moda a nivel nacional e internacional, el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, destacó que en la temporada vacacional decembrina tuvo un importante crecimiento del 4.5 por ciento en comparación con el 2015, con una derrama económica de 90 millones de pesos y la afluencia de más de 20 mil visitantes al estado.

En conferencia de prensa donde dio a conocer los resultados en materia turística, hotelera y restaurantera, detalló que se superó en mucho las expectativas planteadas a principios de año.

Abundó que los atractivos más visitados siguen siendo el Tranvía de la Ciudad, al que se sumó el nuevo servicio que ofrece el turibus del Patronato.

Destacó que Campeche está de moda no sólo por los sus sitios arqueológicos y naturales que ofrece a los visitantes, sino por ser el estado más seguro del país, atractivos que los invitan a quedarse de dos a tres días en la capital y en Calakmul, con lo cual se desecha la idea de que sigue siendo un destino de paso.

Acompañado de los presidentes de las Asociaciones de Hoteles y Moteles, Vanesa Arceo Otal; de la Asociación Campeche Unidos para el Desarrollo (Cudir), Abraham Cervera Ganzo y del director de Turismo municipal, Roberto Cuevas Noriega, puntualizó que la zona arqueológica de Edzná sigue siendo el sitio más visitado arqueológico y sitio turístico número uno, y comparado con el año pasado, hubo un incremento del 17 por ciento en afluencia. “El año pasado tuvo la afluencia de 50 mil 106 personas y 60 mil visitantes este año, lo que representa un incremento del 13.5 por ciento; Calakmul, el único Patrimonio Mixto de México, tuvo un incremento del 7.8 por ciento, el año pasado tuvo 31 mil 434 y este año 33 mil 703 visitantes”, indicó.

Manos Esparragoza subrayó que la llegada de más turismo nacional que extranjero, principalmente de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tabasco, Mérida y Cancún, lleva a replantear la promoción para 2017.

Asimismo, mencionó que hubo un incremento considerable en los fuertes, baluartes y museos, y si hacemos un comparativo de 2016 a 2015 se tuvo una presencia de 270 mil 939 visitantes, que significó un incremento del 18 por ciento.

En cuanto a las afectaciones en materia turística por el alza en el dólar, recalcó que representa una oportunidad también para el sector, porque el mercado nacional en lugar de viajar a los Estados Unidos, se queda en el país y viaja al interior, buscando destinos culturales, ricos en historia y gastronomía, y lo más importante, estados seguros.

“Por eso es importante hablar bien de Campeche y sus municipios. Se ha incrementado y hay que decirlo el mercado de los Estados Unidos, porque viajan a destinos consolidados como Los Cabos, Vallarta, Cancún, y se quedan hasta ocho días. Visitantes de Italia, Francia, Alemania y España ha ido en crecimiento sostenido, no ha habido un desplome, y se dio un crecimiento del 3.5 por ciento en comparación con el año pasado”, acotó.

En síntesis, el secretario de Turismo calificó la temporada vacacional decembrina como halagadora, ya que se superaron las expectativas del 2 a 3 por ciento, cerrando el mes con 68 por ciento, con días al 100 por ciento y no sólo en la ciudad capital, también en Calakmul.

“El cierre de año con un comparativo del 2015 al 2016 fue de 3 por ciento arriba, volumen de visitante un millón 150 mil visitantes en todo el estado y la ciudad capital de 300 a 400 mil visitantes”, precisó.

A LA ALZA EN OCUPACIÓN HOTELERA

Vanesa Arceo Otal, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, señaló que la tendencia fue casi la misma del año pasado en ocupación hotelera, si acaso 3 por ciento mayor, “y eso es positivo dado el panorama nacional, vamos en crecimiento”, recalcó.

Mencionó que hubo días, de entre el 25 al 31 de diciembre, con sobreventa, con una derrama de entre 25 a 30 millones de pesos, y al inicio de mes cuando no es temporada alta, ayudó el hecho de que Campeche fuera sede de importantes Congresos, entre ellos el de Planeación Estratégica.