Pesca de escama, beneficiada con apertura de polígono: JRV

En el polígono de 15 mil kilómetros que se abrirá de la Sonda de Campeche no se contempla la pesca de camarón sino sólo de escama, manifestó el secretario de Pesca y Acuacultura (Sepesca), José del Carmen Rodríguez Vera, quien explicó que el decreto presidencial señala muy claramente que no se permitirá la captura de arrastre.

-No está contemplado el camarón, porque se captura a través del arrastre y el decreto señala puntualmente que no se autoriza la unidad de captura por arrastre y en los kilómetros autorizados podrán pasar los barcos camaroneros, pero no para la captura del crustáceo -explicó.

En entrevista, enfatizó que solo se permitirá la pesca de escama la cual, dijo, representa una gran oportunidad, “porque en los tiempos de veda del camarón, ellos pueden reconstruir sus embarcaciones y hacer la captura de escama”, acotó.

Asimismo, el funcionario estatal recalcó que la idea es que tengan otra actividad y otra alternativa para la temporada de veda del camarón.

-En el caso del camarón, no creo que después se vaya a aperturar en el polígono, porque se hubiera planteado de esa manera en el decreto presidencial -refirió.

Agregó que el decreto establece que en ese polígono hay instalaciones de ductos que están sobre la superficie del lecho marino, “entonces pasar una tabla de arrastre podría perjudicar”, aseveró.

Destacó que cuando se hizo el tendido de líneas, “se hizo sobre el lecho marino, cuando en otras partes del mundo están enterrados y ese es un factor que se tomó en cuenta”.

Resaltó Rodríguez Vera que en cuando se instalaron los ductos petroleros no se contempló que el tendido de las líneas fuera subterráneo, “seguramente por tiempos y costos, principalmente”.

Por último, resaltó que actualmente se encuentra en esa zona el Buque de Investigación Pesquera y Ocenanográfica (BIPO), que mandó el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) para valorar cuándo se pueden abrir los 15 mil kilómetros de la Sonda de Campeche, que se cerraron desde el ataque terrorista en Estados Unidos del 11 de septiembre.