Pese a pruebas, CFE insiste en negar servicio de luz

Ayer por la mañana, llegaron a las instalaciones del Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), José Ramón Conde Pérez, en compañía de su hija y abogada, Ana Elizabeth Conde Zapata, para asistir a la audiencia de conciliación ante representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dar solución a la problemática de suspensión del servicio de luz, la cual fue de manera ilegal por parte de su personal hace 42 días.

Entrevistados previo a la audiencia, José Ramón Conde Pérez, explicó que fue el 21 de noviembre cuando unos sujetos no identificados, que abordaban una camioneta sin logo y placas de Yucatán, empezaron a verificar las instalaciones eléctricas de su predio, sospechando de algún acto irregular su esposa se acercó a preguntarles, lo cual recibió de respuesta que eran personal de la CFE.

“Llevo más de 25 años viviendo en el fraccionamiento Villas de Ah-Kim-Pech, cíclicamente se presentan personal de la Comisión a revisar sus instalaciones y nunca habíamos tenido algún problema, ya que sólo en 10 o 15 minutos revisaban, entonces resulta que ese día no avisaron y no se identificaron, salió mi esposa y los vio trabajando y les preguntó de qué se trata, a lo que respondieron nada, somos de la CFE; entonces pensando que era una revisión de rutina como años anteriores no le dimos importancia, nos pidieron que desconectáramos todos los aparatos y luego a conectar, empezaron a bajar y subir o sea se prendía y apagaba los focos, hasta que finalmente a apagaron y nos dijeron que había un puente que alteraba el funcionamiento del medidor”, detalló.

Asimismo, dijo que después de esta acción llegó personal identificado de la CFE, y desde ese día les suspendieron el servicio de manera ilegal, ya que por asesoramiento de su abogada, violaron los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Por su parte, la abogada Ana Conde Zapata mencionó que estos artículos señalan que nadie puede molestar o privar un derecho dentro de sus casas, sobre todo, que ellos se están convirtiendo en juez y parte, cuando hay instancias que promueven los derechos fundamentales de las personas y los cuales no han podido demostrar.

“Nos vamos a basar en la presunción de inocencia, y tienen que demostrar como parte acusadora que el señor es culpable, definitivamente no lo podrán hacer, puesto a que es inocente cuando se sometan a las pruebas y demuestren que las huellas dactilares es del mismo personal de la CFE que las sembró”.

Además, señaló que existe una ley de protección en Campeche a los adultos mayores, donde indica que debe haber un trato preferente por todas las instancias, gubernamentales o municipales. “Están sin luz por 42 días en las cuales mi señor padre parece de diabetes y mi mamá artritis, por lo cual se pueden caer y lastimar, entonces, si no llegamos a un acuerdo conciliatorio llegaremos a un proceso que sin duda ganaremos”.

Cabe mencionar que la solución a la que se llegó en esta audiencia conciliadora, fue que el próximo jueves se hará una verificación en el predio del señor José Ramón Conde Pérez y por ello ingresará un amparo en el Juzgado de Distrito.