Pésimo servicio de cobro de luz; largas filas en la CFE

Usuarios reclaman la inoperatividad de los cajeros automáticos y lo lento del cobro en cajas, además, los altos costos de las tarifas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche volvió a desatar la molestia de sus usuarios al ofrecerles un pésimo servicio en cuanto al cobro de consumo de sus tarjetas. Este lunes, más de 200 campechanos hicieron largas filas por tiempos prolongados, pues de los cajeros automáticos en las instalaciones primero solo funcionaba uno, luego se saturó y dejó de funcionar, para rematar, las cajeras tardaron en iniciar el sistema para hacer el cobro de manera manual.

Dentro de los reclamos que se escucharon, fueron de los altos costos de las tarifas, además de los recargos por pago extemporáneo como para que solo tengan funcionando una sola máquina, tanto en las oficinas centrales como en los cajeros del barrio de Santa Lucía, donde también solo estuvo funcionando un cajero ATM, situación que ocasionó una molestia mayor, pues estos tuvieron que trasladarse hasta un lugar más lejano.

Por si fuera poco, durante la estancia en las oficinas de la CFE, ningún administrativo de la paraestatal quiso dar declaración alguna de lo ocurrido, de las fallas de las máquinas o de la tardanza de las cajeras en atender a los cientos de ciudadanos que estaban en dichas oficinas reclamando.

Luego de dos horas o más de hacer fila para poder pagar su consumo de luz mediante la tarjeta, poco a poco se iba disipando el tumulto y acortando las filas para ingresar, asimismo, algunos ciudadanos descalificaron por enésima ocasión el servicio, el protocolo de pago e incluso recordaron que ellos no dieron la autorización para cambiarse a estas tarjetas que hoy tienen una función no de reducir el consumo de energía de los ciudadanos o de los empresarios, sino que es obligatorio pagar o no habría luz.

Los ciudadanos que se iban retirando del lugar luego de hacer su correspondiente pago, lamentaron y criticaron la falta de profesionalidad, así como la falta de calidad que la Comisión Federal de Electricidad les está ofreciendo a los ciudadanos pese a sus costos, por lo que hicieron un llamado al Gobierno federal y a los legisladores federales campechanos para que se tomen las medidas correspondientes, pues la CFE se ha convertido en un monopolio que no deja a otras empresas operar, pero si se dedica a estafar a los ciudadanos.

Algunos otros ciudadanos consideraron necesario retomar la posibilidad de que se vuelvan a eliminar las tarjetas y sea como se hacía antes el pago, además, esperan que se cumplan las palabras del nuevo gobierno cuando entre para que los energéticos tengan un costo a la baja y no al alza.