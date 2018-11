Pibipollos, tradición que prevalece entre los campechanos

La elaboración de pibipollos, como el platillo principal en la celebración del Día de Muertos, tradición que subsiste en miles de familias campechanas

“Tradición que rompió fronteras y desde hace años, une a la familia tanto como la Navidad, el Pibipollo es un arte culinario que no se estudia y si se aprende con el paso de los años”, la expresión de la familia Yeh Ehuán durante la preparación de los tradicionales pibipollos enterrados, los cuales aprecian el día por las enseñanzas, la convivencia y el disfrute de degustar un manjar tradicional e histórico de los antepasados de Campeche.

Esta es familia del padre José Luis Yeh Ehuán, famoso por su visión del catolicismo y no del fanatismo, así como de la inclusión de tradiciones que se han convertido en fe de todas las familias campechanas, como éste y sus hermanas señalaron, “cuando nos crían con amor, cariño y comprensión se hacen buenos cimientos en las personas, y a eso se le suma la enseñanza de las tradiciones, el vínculo familiar forja una ruta de tradiciones que se deben respetar”.

Estas son las fronteras que se rompieron con la preparación del Pibipollo en la familia Yeh Ehuán, pues los preparan desde hace más de 40 años y el único día en el que no se participó en la preparación fue el año en que murió la progenitora de los hermanos; sin embargo, el párroco afirmó que no fue necesario no prepararlos ese día ya que los amigos de la familia conocen el tradicionalismo de la familia y ese día comieron pibipollos preparados por otras manos.

Asimismo, todos juntos relataban historias y el proceso el cual comienza con una semana de antelación para ir viendo los ingredientes, despolvar los trastes especiales en donde se van a poner, juntar la leña que calentarán las piedras que cocinarán el manjar maya para que el día 1 de noviembre, a muy temprana hora, abran un hueco de al menos dos metros de longitud con medio metro de profundidad, en el caso que solo sea la familia que participará en el festín.

Así se preparan al menos 6 pibipollos contando al Pibipollo de misa, especial o principal, el cual es el que se coloca en el altar de los seres queridos de la familia que no se encuentran más entre ellos, el cual lleva lo mejor de los ingredientes y de las partes de la gallina, el mejor preparado y el más rico, así como lo considera la familia, el que lleva todo el amor y cariño como si lo estuvieran preparando con la madre de todos.

Según relataron los integrantes de la familia, la matriarca les pedía el día de muertos que la ayudaran a preparar los pibipollos, desde el escogimiento de los ingredientes en el mercado y la búsqueda de la leña, hasta la manufactura, la cual incluye amasar, preparar la carne, cortar las verduras e irlas colocando como se deben en el manjar que se iría a degustar después de la misa de las 13:00 horas, para que a las 14:00 horas fueran a desenterrar los pibipollos que deberían estar listos, no sin antes colocar el Pibipollo principal en el altar.

Yeh Ehuán destacó que el Pibipollo tiene que estar hecho con nixtamal de maíz nuevo o la última cosecha del ciclo, pues así se acostumbra en las tradiciones mayas, pueden hacerlos en refractarios o los tradicionales formando el molde con las manos para luego rellenarlos, colocarles la tapa y envolverlos en las hojas de plano necesarias para que tengan el aroma y sabor externo característicos de estas fechas.

Uno de los problemas que encontraron en esta temporada 2016 de Pibipollos son los precios, pues a comparación del año pasado aumentaron los precios de las carnes, las verduras incluso de la masa, por lo que no se hizo la misma cantidad de pibipollos, “al final de todo, lo importante es venerar anuestros fieles difuntos, disfrutar del día y de la comida tan especial que se prepara con el esfuerzo y manos de todos”.

Desde el tomate que aumentó el precio en un 100% a comparación del año pasado y quedando en 20 pesos el kilo, hasta las carnes que cada vez suben de precio, motivo por el cual el tradicional Pibipollo que se prepara con pollo o gallina ha sufrido modificaciones al prepararse con puerco y otras especies, como aquellos que han inventado el “pi” relleno de jamón y queso, el de pulpo o el de chaya con xpelón.

Este año las cosas no cambiaron mucho, pero a diferencia de los anteriores, las puertas de la casa mayor de la Familia Yeh Ehuán se abrieron para los diversos medios de comunicación al ser una de las casas en las que se conservan estas costumbres y tradiciones, únicas y propias de la Península de Yucatán, pero que en Campeche es el único lugar en donde se conserva el tradicional y artesanal forma de cocinarlos enterrados, de la preparación con el nixtamal y del recuerdo de cada gran viejo sabio de la familia.

En Yucatán es Mucbipollo, incluso, en Tabasco lo conocen como Piripollo, pero en Campeche lo original es el Pibipollo, Pi o como le gusten decir, comida prehispánica que los antepasados mayas preparaban para honrar a sus seres queridos y que, aunque a través de los años se hayan perdido ciertos rasgos, se sigue preparando.

Originalmente, en las familias de origen maya quien prepara el Pi más grande y que degustaría la familia, lo hace la mujer que fue la última en la familia en dar a luz, o en su caso, la hija de la matriarca que recientemente haya dejado el mundo de los vivos, esto para honrar su presencia en estas fechas. Hoy día, es una preparación y ritual familiar que según han comentado los pueblos indígenas, se debe mantener por los siglos de los siglos.