Que pida licencia Montúfar si quiere seguir en campaña

Aprueba el Congreso Ley de Ingresos y Tablas Catastral y de Valores de Suelo y Construcción de Palizada

Por fin Palizada tiene Ley de Ingresos aprobada por la LXII Legislatura, lo único modificado por las Comisiones de Puntos Constitucionales así como la de Administración y Tesorería, fue que no haya aumento a los impuestos por Catastro que se pretendía lograr para aumentar así las posibilidades de mayores inversiones en el Pueblo Mágico, dicho aumento era del 2%, pero los legisladores decidieron que no era posible de acuerdo a las condiciones económicas actuales de los campechanos.

Sin embargo, mientras que para algunos fue de elogio, a los panistas los pusieron en su lugar al querer discutir en tribuna un tema que desde la semana pasada pusieron en tela de juicio, denuncias en el Sector Salud por atención tardía y mal funcionamiento del equipo, por lo que el primer comentario certero fue del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Castillo Rosado, al pedirle al panista Eliseo Fernández Montúfar, que deje de usar la tribuna para su beneficio político y que pida licencia para competir por la alcaldía de Campeche aunque tiene en claro que no la ganará.

Quien puso el sello fulminante fue el legislador del Verde Ecologista de México, Manuel Ortega Lliteras, quien con estadísticas y números, le señaló al grupo parlamentario del PAN las acciones que se habían realizado, en qué unidades médicas y el equipo e infraestructura mejorada en los hospitales, pero sobre todo y más importante, el total de ambulancias que se han entregado en los últimos dos años en el estado.

El impacto fue certero y fulminante, más allá del apoyo de las líderes de colonia que ahora se presentan en las sesiones del Congreso del Estado como espectadoras de las acciones legislativas de sus representantes, porque la reacción del panista fue de atacar mediante las palabras que siempre ha mencionado durante sus dos años de estancia en la curul respectiva al segundo distrito, “somos representantes del pueblo y como tal, hay que recorrer y saber las necesidades de nuestros representados”, dijo.

La estocada final fue de nueva cuenta por parte de Ortega Lliteras, este le reconoció que nunca se tendrá un cien por ciento de efectividad y de infraestructura, sobre todo, cuando el crecimiento poblacional en Campeche va en aumento y eso da como resultado que las instituciones médicas no se den abasto para cumplir con las necesidades de los ciudadanos, lo que no se puede permitir es acusar a los cuerpos médicos de tratar como animales a los ciudadanos cuando no es así, en primera, por el protocolo de seguridad y salud; en segunda, porque para ellos hay un juramento que se debe cumplir de acuerdo a su vocación.