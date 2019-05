Nueva mística de servicio, pide AMC a la clase política

Entrega el premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2019

“El pluralismo político es absolutamente imprescindible para contrastar programas e ideas que ofrezcan las mejores opciones a Campeche y México”, sostuvo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al convocar a la clase política a impulsar, desde aquí, una nueva mística de servicio más allá de los colores partidistas e ideologías, para dar respuesta a las legítimas demandas de la población.

Luego de hacer entrega del premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2019 a Guadalupe Garrido Cobos y María Guadalupe Silvia Magadán López, en la categoría de Servicio y Administración, y a Juan Yovani Telumbre Terrero y Juan Carlos García García, en la Académica, pidió quitarle el dramatismo a la política y elevar su responsabilidad frente a la sociedad.

-La política tiene que recuperar su prestigio, es la hora de eliminar el libertinaje político e impregnarla de justicia -dijo en la sesión solemne de la Cámara de Diputados, en presencia de integrantes de diversas fracciones parlamentarias.

Moreno Cárdenas apuntó que a los políticos se les conoce no sólo por sus palabras, sino por sus actos, porque aunque las primeras suenan, el actuar es el que define:

-Ante un país que se construye todos los días, el propósito no es derribar lo construido, tampoco levantar un país paralelo, hay que aprovechar lo que se tiene de sólido y rectificar lo que esté mal, no en función de colores sino en función de México y de lo que los mexicanos merecen. El pueblo no pide milagros ni utopías, pide que acordemos y acomodemos nuestros actos de voluntad y que hagamos posible la seguridad, la paz social y la armonía en el país”.

Consideró que para Campeche y todo México debe ser la hora de la libertad, la justicia, la participación ciudadana, del crecimiento y del desarrollo, por lo que, ponderó, se deben conciliar los legítimos intereses y principios universales en un espacio donde se subordinen la diferencias y se enaltezcan las coincidencias bajo el entendimiento, el diálogo y los acuerdos de las fuerzas políticas, sociales y económicas.

Como político, dijo sentirse comprometido con un México más grande, justo y de mayor bienestar, e indicó que el único camino válido para alcanzar esas metas es el de la democracia.

-Los políticos construimos acuerdos y diálogo; trabajamos a favor de Campeche y de México más allá de los colores y de las ideologías para seguir adelante y avizorar mejores horizontes –remarcó.

El titular del Ejecutivo expresó su reconocimiento a los enfermeros galardonados por su larga trayectoria y su vocación de servicio, al tiempo que aseguró que el gobierno estatal seguirá fortaleciendo sus programas de capacitación y profesionalización del personal y de respaldo al sistema de salud.

Señaló que la enfermería es una noble profesión en la que descansa la gran responsabilidad de cuidar a la gente con esmerada calidad humana, pero también le da solidez a las instituciones médicas y tranquilidad a la sociedad.

Ante servidores públicos, representantes de organismos, estudiantes de Enfermería y familiares de los galardonados, reconoció el trabajo que la anterior y la actual legislatura han realizado a favor del desarrollo de Campeche.

Mencionó que con el respaldo de ambas se impulsó la eliminación de la tenencia vehicular y del fuero; también fue posible la construcción de diversas obras importantes para el estado como el puente de La Unidad, que la próxima semana será inaugurado.

Acompañado de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Miguel Ángel Chuc López, respectivamente, el gobernador mencionó que la actual legislatura fue la primera en todo México en aprobar la creación de la Guardia Nacional, y recientemente respaldó la reforma educativa.

Previamente, la diputada Karla Toledo Zamora, presidenta del Comité de Evaluación del premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2019, resaltó que este reconocimiento es la más alta distinción que entrega el Congreso del Estado a quienes han hecho de la enfermería una gran profesión.

Por su parte, los galardonados, Juan Yovani Telumbre Terrero y Guadalupe Garrido Cobos, destacaron que es tiempo de que la enfermería empiece a brillar con luz propia para que se fortalezca como profesión, por lo que exhortaron a sus homólogos del estado a seguir cumpliendo con su compromiso de dar siempre lo mejor.

Entre los asistentes estuvieron presentes, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, y los rectores de la UAC y Unacar, Cindy Rossina Saravia López y José Antonio Ruz Hernández, respectivamente.