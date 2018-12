Pide AMLO seriedad ante tragedia de Puebla

Llama el presidente a sus adversarios a comportarse de manera seria y a dejar de hacer el ridículo; critica provocaciones de “grupo mezquino” en torno a accidente aéreo

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, exigió a sus adversarios políticos una “actuación sería y responsable, alejada del ridículo y del neofascismo” frente a la tragedia que produjo el desplome de la aeronave en el que perdieron la vida cinco personas, entre ellas quien fuera la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo, Rafael Moreno Valle el lunes 24 de diciembre.

Al refrendar su compromiso de dar a conocer toda la información que esclarezca las causas del siniestro a fin de que no prevalezcan sospechas de ningún tipo, el presidente de México sostuvo que “no se anda por las ramas” y fijó postura frente a la campaña de redes sociales que desde el día del fallecimiento de ambos políticos pretenden manchar a su gobierno señalándolo como responsable del lamentable acontecimiento.

López Obrador aclaró que no acudió personalmente a los funerales en Puebla porque no lo consideró adecuado debido al ambiente que se generó en contra de su administración y que se trasladará a la entidad cuando lo considere pertinente.

“No me gusta andarme por las ramas, estoy acostumbrado a llamar al pan, pa,n y al vino, vino, había ayer un ambiente que crearon exprofeso los conservadores de siempre, no todos, una minoría que actúa de manera muy mezquina, la derecha los conservadores, además de la hipocresía y caracterizarse por ser muy corruptos, también son mezquinos empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento entonces para no hacerles el juego a estos provocadores , mezquinos decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación”, dijo.

En forma enfática, el presidente aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación nunca ordenará hacer algo en contra de alguien. Además, restó importancia a la campaña en su contra y de sus colaboradores porque expresó que en México hubo un cambio de mentalidad y las campañas de manipulación no funcionan como en otros tiempos.

“Nosotros no somos represores, luchamos por un cambio y que vamos a lograr ese cambio por el camino de la concordia, nunca jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por cuestiones de principios e idealesson grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, tratan de afectarnos, no lo van a lograr, por eso abordo esto con toda transparencia porque la mayoría de los mexicanos está muy consciente de lo que está sucediendo y no es susceptible de manipulación, ya eso se terminó”, destacó.

El presidente incluso estimó que este tipo de campañas no lo exhiben a él, ni “lo tiznan” sino a sus adversarios, a quienes, por cierto, no desea ningún mal. “Que dejen de hacer el ridículo que sean más responsables y menos ridículos” sostuvo al demandar respeto a los familiares de los fallecidos.

En la conferencia de prensa, el presidente aclaró que el gobierno de la República estuvo muy bien representado en la figura de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en los funerales de Martha Erika Alonso y Moreno Valle.

En seguida, hizo un llamado a que todos nos portemos bien y seamos serios frente a la tragedia en la que perdieron la vida cinco personas. Por ello, subrayó que no se adelantará “técnicamente nada” hasta tener los dictámenes requeridos al extranjero a fin de esclarecer las causas del desplome.

Sobre todo, porque hasta ahora “no hay elementos firmes” del origen de la tragedia”. En este sentido se le preguntó si se descartaba la posibilidad de un atentado.”El presidente dijo que la Secretaría de Marina efectuó una revisión técnica al respecto, pero al tratarse de un asunto muy serio “de ninguna manera se pueden dar como evidencias definitorias” de lo que pasó los indicios que se tienen.