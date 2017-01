Pide el CCEC a no dejarse llevar por desinformación en redes sociales

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Gustavo Rodríguez Valle, repudió los actos vandálicos y anárquicos que puedan ocasionar pérdidas a empresarios y comerciantes, ya que recordó “es un año económicamente difícil y no es momento de tener más pérdidas”.

En entrevista, hizo un llamado a la ciudadanía a no perder la calma y no dejarse llevar por la desinformación que se da en las redes sociales, por lo que apostó al alto grado de civilidad que tienen los campechanos y se mantengan al margen de protestas que supuestamente son en contra del alza en el precio de la gasolina.

“Sabemos que son de gente que no quiere al Estado, que no quiere a Campeche y, por supuesto el sector empresarial está muy unido exhortando a la ciudadanía a que no caigan en provocaciones”, resaltó.

Con relación al alza de los combustibles, refirió que la Secretaría de Hacienda ha dado a conocer porque surge esta nuevo incremento a los energéticos, “muy claro es el panorama de que el país obtenía ingresos por el petróleo, lo que bien daba para subsidiar los combustibles. ¿Qué se hace en este año? Se apertura el precio y por consiguiente se derivan estas alzas”, precisó.

Agregó que por lógica los sectores productivos primarios son los más afectados, porque utilizan mayor volumen de combustibles para la producción de la pesca, ganadería, entre otros, ya que son insumos básicos.

-Tenemos que tener claro que ya hemos vivido en años anteriores lo que ha sido una crisis y tenemos que ver que esta medida tiene que aceptar que no vayamos a caer en una crisis. No hay que confundir las cosas, el sector empresarial está trabajando con el gobierno para ver cuáles son las medidas que pudieran ver a los empresarios a tener una dinámica diferente, no debemos de caer como lo están haciendo otros estados como Yucatán, Estado de México y Veracruz -subrayó.

Rodríguez Valle insistió en exhortar a la ciudadanía para que no se deje engañar, pues “sabemos que hay gente que políticamente está buscando sacar provecho en esta situación y no estamos de acuerdo que se juegue con la estabilidad del país”.

Finalmente, llamó a los manifestantes a que recuerden que tras cada empresa o comercio existen cientos de familias de los trabajadores, y al hacer eso están afectando a mucha gente, “el sector privado aseguró que no puede permitir que se den estos actos vandálicos, porque somos generadores de empleo e inversiones”.