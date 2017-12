Piden fin a terrorismo fiscal de la administración de Lazarus

El terrorismo fiscal que ha emprendido la comuna contra los sectores empresariales y comerciales asentados en la isla de Carmen, han ocasionado la reacción por parte de las cámaras empresariales de la isla, quienes crearán un frente común para frenar todo este acoso que ha emprendido la autoridad municipal que lacera aún más la economía de dicho sector emprendedor, que atraviesa una de sus peores crisis financieras.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Industria de la Trasformación (Canacintra), Manuel Antón Pérez, calificó como lamentable que un ente de gobierno en este caso el municipal, provocó daño a los sectores productivos de un municipio, lejos de crear iniciativas para apoyar al empresariado de Carmen, lo hunde en la quiebra.

Dijo, ha escuchado el reclamo principalmente de los socios de la agrupación de Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo de Carmen, estos que están siendo acosados, clausurados, además de colocados sellos a las afueras de sus comercios por la presunta falta de permisos.

Hace muchos años se aplicaba un impuesto de 600 pesos, estos a los que se dedicaban al acarreo de material como eran unidades pesadas volteos, con el fin que la comuna garantizara la reparación de algún daño que estos provocaban a la vía pública o dejaran al residuo de la materia que acarreaban, como una garantía, pero esto fue como en el año 93’, no aplicado a los pequeños comerciantes.

NO EXISTE DIÁLOGO CON ALCALDE

Antón Pérez indicó no ha existido ningún tipo de acercamiento por parte de la autoridad municipal, en este caso con el munícipe Pablo Gutiérrez Lazarus, de buscar en conjunto con el sector empresarial una solución para el cobro de impuesto que no lacere a los emprendedores de negocios y que el municipio no se quede sin percibir su pago de impuesto.

“Sabemos la situación que se vive en la actualidad no hay la economía para solventar un impuesto más, hemos hecho un llamado al Congreso del Estado de Campeche, para analizar la nueva ley de ingresos esta que pretende aniquilar toda industria con el cobro de impuestos mucho más elevados a los actuales de este 2017, 2018, de aprobarse será un año mucho más complicado para el sector”, subrayó.

Concluyó esperan exista diálogo, se paraliza todo acción de hostigamiento en contra de quienes son los que mantienen en movilidad la economía de Carmen y se deje de aplicar acciones que lejos de impulsar cualquier tipo de proyecto de inversión para la isla, la alejan.