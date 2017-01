Piden reforzar la seguridad en la Isla por los actos de vandalismo

now playing

Divididas las opiniones ciudadanas ante los actos que se registraron la noche de la llegada de los Reyes Magos en la Isla, en donde la paz fue violentada por grupos de choques, quienes saquearon e intentaron vandalizar algunos establecimientos comerciales en diferentes puntos de ciudad, lo que generó el temor y enojo por parte de los carmelitas, quienes exigen el compromiso de las autoridades para que se aplique la ley contra los saqueadores.

La ciudadanía en general reprobó en su totalidad los actos vandálicos, pero juzgaron y criticaron a las actores políticos, a los cuales responsabilizan de todo lo que se sucede tanto en el país como en la Isla.

“Llegamos a Carmen de visita a pasar unos días con la familia, estamos hospedado a unos cuantos metros del centro de la ciudad, junto con mi esposa e hijos nos tocó ver como 15 vándalos irrumpieran en un centro comercial de la calle 31, lo que genero aún más temor de regresa a nuestra tierra, es algo que nunca se veía en el sureste mexicano”, dijo Mauricio Martínez visitante.

“Yo no vivo en ciudad del Carmen, vivo en Salinas Cruz, pero vengo de visita y lamentó todo lo que está sucediendo, los policías lejos de ser quienes nos den esa seguridad provocan temor, no se justifican para nada el miedo que existe entre los habitantes, uno ya no puede caminar por las calles libremente sin enfrentarse a algún asalto o robo”, señaló Eva Vázquez.

Por lo que exhortó a las autoridades a reforzar la seguridad y reconsiderar algunas decisiones que están causando motivos para que se registren desmanes, .

La mujer agregó que la modernidad ha generado la perdida de los valores, lo que justifican a través de protestas con el alza a la gasolina, el gas y la energía eléctrica.

Mas ciudadanos se suman, pero temen por la integridad de sus familias, por lo que dicen que hace falta más seguridad, pues los carmelitas tienen temor a ser agredidos en medio de las trifulcas y saqueos que se registran por personas que no tiene educación ni los principales valores de una familia.