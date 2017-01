Pie firme ante políticas de Trump; aplauden convocatoria de AMC

Diputados federales y senadores de la República expresaron su total respaldo a las acciones de la Iniciativa Campeche promovida por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, que además de convocar a una marcha pacífica por la unidad nacional, prevé estrategias para el fortalecimiento de la economía y el consumo interno.

En entrevista, los senadores Raúl Pozos Lanz, Oscar Rosas González y la diputada federal Adriana Ortiz Lanz, manifestaron que México debe plantar pie firme a las políticas públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

-La verdad, así se deben hacer las cosas, mostrar unidad, fuerza, compromiso con México echando para adelante, no dejando nada a la adversidad -subrayó la diputada priista.

Asimismo, subrayó que el compromiso de los actores políticos que respondieron al llamado del titular del Ejecutivo Estatal, demuestra el interés que hay por nuestro Estado, y es así en unidad, dijo, que México puede hacerle frente a cualquier gobierno extranjero que pretenda lesionar la soberanía nacional.

Agregó que trabajarán juntos en propuestas que puedan ser llevadas a las cámaras del Congreso de la Unión, beneficiando no solo al Estado, sino a todo México.

El senador Oscar Rosas González, por su parte, reconoció en la propuesta del mandatario, “un ejemplo claro de madurez política y de preocupación por la situación de los connacionales que radican en Estados Unidos”.

Mencionó que no solo se habla de partidos políticos o legisladores, sino de agrupaciones civiles, “es un llamado a todos, reunirnos en unidad, para que demos un mensaje claro como se ha hecho a nivel nacional”.

Precisó que en esta reunión en la Casa de los Gobernadores, se acordó también formar parte de la marcha pacífica por la unidad nacional, en protesta a las pretensiones del presidente estadunidense, como la construcción del muro.

-Hacemos un pronunciamiento contundente, como campechanos, como mexicanos no aceptamos las posturas que hasta hoy ha tenido el presidente Trump con nuestros connacionales -resaltó.

El senador Raúl Pozos Lanz felicitó la decisión del gobernador del Estado, y agregó que él siempre estará a favor de ésta y todas las propuestas que realice en rechazo a las políticas de Donald Trump que vayan en contra del pueblo de México.

-Esta no es una convocatoria forzada, me parece que quienes asisten aquí, representantes de los sectores han dado muestra, ante todo, de convicción, de mandar un mensaje de unidad, de fortaleza y firmeza a lo que podría acontecer a nivel internacional -añadió.

Para concluir, adelantó, que el lunes en la reunión plenaria de senadores priístas se contará con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para informarle de la postura que los legisladores del tricolor asumirán con respecto a la política internacional.