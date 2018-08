Piratas blanquea al líder y sale de su mala racha

Pintó de blanco a Bravos de León, 3-0

Equipo que estrena manager con regularidad ganan y eso sucedió con los Piratas de Campeche que blanquearon al líder de la zona sur, Bravos de León, al vencerlos en el primero de la serie, 3 carreras a 0.

Marco Carrillo finalmente gana su primer partido enfundado con la casaca de los Piratas, lanzó seis entradas y dos tercios, acepto solo cuatro imparables, dio tres bases por bolas y ponchó a siete rivales, para dejar sus numero en carreras permitidas en 7.04, lo relevaron Armando Rivero, José Isidro Márquez y se apuntó el salvamento Alejandro Arteaga el primero para este en la temporada, el derrotado Rogelio Martinez quien sufrió su primer revés de la temporada a cambio de dos triunfos, fue auxiliado por Marco Quevedo, Sergio Alvarado, Edwin Quinarte, Carlos Telles y Jesus Garcia, partido que se jugó en el Domingo Santana de León.

Al parecer el amuleto en el triunfo para los Piratas de Campeche fue RómuloMartinez, quien entro al relevo de Daniel Fernández en la dirección de los Campechanos, los Piratas mostraron otro rostro, venciendo al líder de la zona sur.

Los Piratas de Campeche se enfilaron al triunfo en la parte alta del cuarto rollo en el que produjeron dos registros, que a la postre significaron la diferencia en un partido bastante cerrado entre las dos escuadras.

En este cuarto rollo, por Piratas Henry Rodríguez inicio la fiesta con sencillo al jardín izquierdo, Asael Sanchez quien es el mejor bateador de los filibusteros en esta campaña dio también de imparable, Alberto Querales avanzo a los corredores con toque de pelota, en esta ocasión Fernando Flores funciono al conectar de imparable y remolcar a Rodríguez a la registradora, pasando a la antesala Sanchez de donde timbro con elevado de sacrificio de Iván Araujo al jardín izquierdo.

Los Bravos en la séptima entrada amenazaron el pitcheo del abridor Marco Carrillo cuando Cedric Hunter dio sencillo, cuando bateaba Julio Pérez, Hunter intento robarse la intermedia pero fue puesto out por el cactcher Fernando Flores, un out importante, Pérez se ponchó para el segundo out, Quincy Latimore vio pasar cuatro bolas malas, Brandon Macías dio de jit, por lo que salió Marco Carrillo, llegando en su lugar Armando Rivero quien saco el último tercio para buena suerte de los filibusteros.

Los filibusteros aseguraron el triunfo con un registro en la parte alta del noveno rollo para poner la pizarra 3-0 a su favor, con un tercio fuera Danry Vázquez dio de jit, con Yosmany Guerra bateando Vázquez llego a la segunda en wuilpitch, Guerra recibió base por bolas, anotándose la carrera con sencillo de Olmo Rosario.