Plan “integral” de migración, propone AMLO a Donald Trump

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Donald Trump un proyecto para atender “de manera integral y de fondo” la migración y “hacerla económicamente innecesaria”.

Se trata de que México, Estados Unidos y los países de Centroamérica aporten recursos, “cada uno en la dimensión de su economía”, para financiar -con el 75 por ciento de lo que se recaude- el desarrollo de la región, con proyectos para combatir la pobreza, y el resto destinarlo a control fronterizo y seguridad.

“Mi gobierno está dispuesto a presentar al Congreso de la Unión iniciativa de presupuesto para contribuir con recursos económicos y experiencia propia en este esfuerzo conjunto”, dice en la carta que le envió a Trump el 12 de julio y que hoy hizo pública, una vez que, explicó Marcelo Ebrard, se tiene confirmado que el presidente estadunidense la tiene en sus manos.

“Si en este plan participamos Estados Unidos, México e incluimos a los países centroamericanos, podemos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región… De esta manera estaríamos atendiendo las causas que originan el fenómeno migratorio”, indica.

En la carta, que leyó Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa en la casa de transición, también López Obrador plantea a Trump que vale la pena reanudar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico en México y, por ende, la estrategia de gobierno que habré de encabezar”, abunda.

En la conferencia de prensa, de casi 50 minutos, López Obrador también abordó otros temas: confirmó que hoy se interpuso la queja ante el tribunal electoral contra la multa de 189 millones impuesta por el INE por el manejo del fideicomiso “Por los demás”.

“Morena se echaría a perder, le pasaría lo que ha sucedido a otros partidos, que se olvidaron del pueblo, de su misión de servicio a los demás, del amor al prójimo y se convirtieron en políticos profesionales, insensibles, corruptos, etcétera”, dijo.

Respecto de su plan de austeridad, definió que aún cuando los funcionarios públicos ganen 108 mil pesos al mes “se van a rayar” y expuso que no ha escuchado inconformidad por la reducción de salarios de lo que definió como “burocracia dorada”.

Se crearon muchísimos cargos “sin ton y son” y cuestionó que la mayoría de los funcionarios llegan a las 9 de la mañana y se van a las cinco de la tarde, no trabajan los fines de semana y no tienen comunicación con la gente, a la que no atienden.

“Es pura elaboración teórica y la política es pensamiento, pero también es acción. Y ahora la acción es convicción. ¿Para qué teorizar y analizar tanto la realidad, si lo que tenemos que hacer es transformar la realidad de opresión, injusticias y privilegios. Entones para qué tanto aparato burocrático, para qué tanto gasto si no se habla ni se apoya a la gente”, insistió.

Anticipó que, una vez como Presidente presentará dos iniciativas al Congreso. Una, dijo, dirigida a la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, y otra muy probable relacionada con la eliminación de los fueros y los privilegios en el gobierno.

“Que de entrada se terminen con fueros y privilegios, empezando por el 108 de la Constitución, para que el Presidente pueda ser jugado por delitos de corrupción, entre otros asuntos”, indicó.