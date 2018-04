Planillas improvisadas en candidaturas a alcaldías aprobadas por el IEEC

Planillas improvisadas, romances y solo un poco de optimismo en la relación que aprobó el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) a los partidos que pretenden contender en las elecciones del 1 de julio. En Regeneración Nacional (Morena), Manuel Zavala inscribió a dos jóvenes sin carrera política pero que se les ha vinculado sentimentalmente; en Encuentro Social (PES) improvisaron con Olimpia Casanova Álvarez y Javier Peña Gamboa; la Revolución Democrática se va a las dos principales con externos y el Revolucionario Institucional, “puso toda la carne en el asador”.

A una semana que dé inicio la campaña electoral local en todos los Estado, el IEEC ya aprobó las planillas presentadas al Consejo General del IEEC por las coaliciones “Por Campeche al Frente” –PAN y MC-, “Campeche Para Todos” –PRI/PVEM/PANAL- y los partidos PRD, MORENA, Liberal Campechano, Encuentro Social, mientras que el Partido del Trabajo aún espera la aprobación de su planilla, pues estos las ingresaron en los Consejos Municipales y Distritales del órgano electoral.

Sin embargo, mientras en “Campeche para Todos” no se anduvieron con rodeos y presentaron a sus cartas fuertes tal como se había previsto, en los demás institutos políticos parece que el tiempo se comió sus listas prelativas y anotaron nombres de emergencia para poder contender y no perder automáticamente su registro y poder así aspirar a las elecciones locales en el 2021.

La coalición del PRI/PVEM/PANAL, confía en el carisma, trabajo y ánimo que Claudio Cetina Gómez se ha empeñado a demostrar durante sus apariciones en recorridos por diversos puntos de la ciudad, escuchando propuestas y tomando nota de lo que dicen los campechanos es una necesidad para todos los habitantes de la capital, situación que el priista conoce muy bien debido a su paso como Jefe de la Oficina del Gobernador.

Asimismo, han depositado la confianza en la ex candidata al séptimo distrito local durante el 2012 por Nueva Alianza, Maritoña Quirarte Rodríguez, como la primera regidora para el Cabildo 2018-2021, pues esta no se quedó estancada como ex candidata, sino que siguió trabajando desde el PANAL a beneficio no solo de sus militantes, sino de los ciudadanos, al formar la coalición la colocaron en el puesto que ahora la tiene cerca de Cetina Gómez.

Por Carmen no hubo otro candidato mejor posicionado que Oscar Rosas González, el también ex senador cuenta con un amplio currículo en el servicio público a favor de los campechanos, por lo que ahora, con una extensa demanda de necesidades en la Isla y luego de un tórrido Ayuntamiento panista encabezada por Pablo Gutiérrez Lazarus, éste se perfila como el futuro alcalde de Carmen en la próxima administración municipal.

Su primera regidora será María Bolón Cano, ex secretaria General del Comité Directivo Municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), se ha mantenido en la mira como una de las proyecciones más importantes del priismo en la Isla, misma que no solo se ha mantenido al margen de la situación en el municipio, sino que ha actuado a favor de las organizaciones populares, comerciantes y diferentes grupos sociales.

En la Bahía de la Mala Pelea, el ex director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Champotón, Daniel Martín León Cruz, este se ha mantenido cercano al proyecto que encabeza el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, desde diferentes trincheras, pues fue una de las piezas clave para que el PRI se mantuviera en la cabeza del Ayuntamiento debido a su trabajo y trayectoria dentro del ruedo político.

Su primera regidora es Melissa Sarmiento Angulo, quien estuvo en la Red de Jóvenes por México y recientemente en la Comisión de Postulación de Candidaturas, pieza fundamental para que lo jóvenes champotoneros sean escuchados en los Consejos Políticos Estatales que emanan del Revolucionario Institucional.

En Acción Nacional no había mucho que negociar por parte de la ex dirigente Yolanda Valladares Valle, Eliseo Fernández Montufar era el candidato natural por la alcaldía de Campeche y por obviedad era el titular de la candidatura, pese al carácter déspota y prepotente que ha mantenido con medios de comunicación y ex funcionarios, así como ex militantes panistas que actualmente han dejado al partido por culpa del candidato albiazul.

Su primera regidora es Sara Evelín Escalante Flores, presidenta de la Asociación Enlace Ciudadano y misma que se le ha vinculado con el Frente Nacional por la Familia durante las manifestaciones en contra de armonizar leyes respecto a la equidad de género, así como de regulación en materia del aborto.

En Carmen repetirá candidatura ni más ni menos que Pablo Gutiérrez Lazarus, aquel que monopolizó al Ayuntamiento de Carmen, que se le vinculó que con el crimen organizado de la Isla por reuniones sospechosas en Playa Norte con narcomenudistas conocidos, por no realizar su trabajo como se debía durante tres años, por no pagar a los empleados del Ayuntamiento sus aguinaldos a tiempo y por endeudar aún más al municipio por 20 años.

Su primera regidora es la diputada Aurora Ceh Reyna, legisladora que no ha hecho mucho por los campechanos y que solo ha utilizado la Tribuna del Poder Legislativo para exponer sus problemas personales con funcionarios estatales, pero a la vez, también suena el nombre como síndica a Janini Casanova García, compañera de legislatura de Ceh Reyna y que de la misma manera, han mantenido un perfil muy bajo.

En Champotón será Salvador Lira Puente quien compita contra Daniel Cruz León, médico veterinario zootecnista de profesión, ya ha sido candidato champotonero por el PAN en situaciones anteriores, en esta ocasión, el panismo campechano lo anotó de emergencia, pues este había declinado a la candidatura por las exigencias que se le imponían; la primera regidora será en caso de ganar, Yaritsa del Rocío Rosado Buenfil.

Morena es quien ha dado la nota, luego de decir que no era de su interés y al ver que si no se enfilaba a la candidatura por la alcaldía de Campeche iba a ser su última etapa como funcionario, Manuel Zavala Salazar se destapó con bombos y tarolas acarreando más discordia por poner a su familia en puntos clave, su primera regidora es desconocida para los campechanos, pero la cuarta inscrita, Pilar Paula Chan Aguilar, fue integrante de una página informativa y recién se le vinculó en un romance con el dirigente estatal del partido.

En Carmen se mantuvo Gabriel Ochoa Peña a pesar de su recién ingreso a las filas morenistas por un acuerdo con el ex gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, para que este siga manteniendo una caja chica de llegar el ex priista a la alcaldía de la Isla, esto originó, incluso, un enfrentamiento con Miguel Vadillo Gutiérrez, mismo que se llevó a toda su gente de Morena al PT.

Por Champotón va Manuel Enrique Navarro Vázquez, ex docente acusado no solo de no dar clases, sino que además se rumora acosaba a las jóvenes estudiantes en donde impartió sus pocas cátedras, pues también formó parte del Cabildo champotonero hace ya algunas administraciones con los colores del Revolucionario Institucional; su primera regidora es Elsy Noemí Palomo Cosgalla, ex panista y también ex regidora.

El PRD mantiene a dos candidatos externos por sus dos alcaldías más importantes, por Campeche Alexandro Brown Gantús, quien buscaba esta misma candidatura para la capital y que no fue aprobada por Yolanda Valladares Valle y Eliseo Fernández Montufar, pues ya tenían su plan y no lo tenían contemplado así como a muchos otros panistas, su primera regidora será Miriam Baños Baños, ex panista también que se fue junto con Brown Gantús al PRD.

En Carmen Asisclo Paz López, quien es dirigente de uno de los movimientos sociales más grandes de Carmen y que ha apoyado de cerca a los panistas ante el cierre de oportunidades en otros institutos políticos. Su primera regidora será Yohana Sarao Calderón; por Champotón competirá Ailin Viviana Javier Zúñiga, la única mujer perredista por naturaleza. Pedro Emilio Ortega Arellano será su primer regidor, todos los partidos hasta el momento respetando la paridad de género.

El único partido político local se va por Francisco Eustaquio Portela Chaparro como candidato a la alcaldía de la Capital, este al igual que Brown Gantús y otros ex panistas, señaló a Eliseo Fernández Montufar como el pontífice del desequilibrio con los albiazules, la primera regidora es Gregoria Valdez Fuentes; por Carmen otra ex panista, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, quien a pesar de jugar un papel importante en las elecciones pasadas y en el Poder Legislativo fue hecha a un lado por Valladares Valle, su primer regidor es Tirso Trujillo Arroyo.

De último momento, Encuentro Social inscribió a Javier Peña Gamboa como candidato a la alcaldía y como primera regidora Samantha Hidalgo Vela; en Carmen, la representante será la ex candidata a gobernadora por el Partido Humanista, Olimpia Casanova Álvarez y su primer regidor José Luis Reyes López, mientras que en Champotón participarán por la alcaldía, el empresario musical Wilberth Valencia Valencia y como primera regidora Carolina Montero Rivero.