Por 9.2 mdp, peculado de ex funcionarios de Carmen

El día de ayer la defensa del ex alcalde y del ex tesorero del municipio del Carmen, pidieron la duplicidad de término al juez de Control, para resolver su situación jurídica al ser detenidos por peculado, acusados del desvío de nueve millones 281 mil 392 pesos, dinero que era de un préstamo para inversión pública.

La audiencia se llevó a cabo en la sala Federación de San Francisco Kobén, ante la Juez Segundo de Control, el día de ayer a las 09:05 horas, esta inició con la formulación de imputación dentro del expediente 265/15-16.

En el momento de su intervención, los dos detenidos se reservaron el derecho a declarar, de ahí su defensa solicitó la duplicidad de término para determinar la situación jurídica de ambos indiciados.

La audiencia de vinculación a proceso se fijó para el próximo primero de septiembre a las 14:00 horas en la sala Federación.

La Fiscalía también solicitó la prisión preventiva no oficiosa de los dos ex servidores públicos durante todo lo que queda del proceso, al exponer que los dos indiciados podrían extraerse de la acción de la justicia al viajar al extranjero, además de no tener un domicilio en la capital del estado, al radicar en Carmen.

La defensa pidió de manera enfática al Juez para girar oficios, primero a los diferentes medios de comunicación para respetar el principio de la presunción de inocencia de su cliente, pues en las publicaciones se exhibió el nombre y foto del presunto responsable.

También se pidió a la autoridad judicial girar oficios a la Fiscalía General del Estado para investigar si por las publicaciones hechas por los diferentes medios de comunicación se cometió algún ilícito.

Después de escuchar esto, la Juez pidió que se giraran los oficios correspondientes a las diferentes dependencias, la audiencia de formulación de imputación concluyó a las 15:50 horas.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de peculado se castiga con cinco a 10 años de cárcel y multa de 500 a dos mil días de salario.