PRD, en riesgo; necesaria nueva dirigencia estatal

El ex presidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Cutz Can, señaló que el partido está en riesgo para el proceso de 2021 por lo que hay que hacer una renovación de la dirigencia estatal.

Sin embargo, dijo que la estrategia de golpeteo de aquellos perredistas que se quedaron fuera de este ciclo político, es incorrecta.

El también ex dirigente perredista aseguró que no renunciará al partido, porque es leal y muy aparte de ya no mantener un puesto en el Comité Directivo Estatal, quiere que le vaya bien al partido desde donde disfrutó de “grandes momentos y victorias”.

Asimismo, aseguró que sus compañeros que de igual manera ya no ven algún espacio en el partido y que actualmente están dedicados a “golpetear”, difundir información personal e incluso injuriar a cualquier compañero, están actuando de manera incorrecta, pues ya todos disfrutaron de las mieles del poder cuando estuvieron en algún cargo de la dirigencia.

-Hay maneras, la dirigencia debería escuchar lo que quieren y estos deben integrarse, pues demuestran deslealtad -dijo.

En el caso del champotonero Ismael Canul Canul, recordó que de 2012 al 2015 fue diputado plurinominal del PRD durante la LXII Legislatura, de 2015 a 2018 fue regidor en el municipio de Champotón y con anterioridad dirigente del partido.

-Pedro Carrasco también ha disfrutado de las prerrogativas del partido; en los cargos que ha tenido dentro del partido tenía un sueldo, dicho sueldo no era como el de un servidor público, pero estaba muy bien dotado, por lo que no pudiera quejarse, además que se le apoyó de diversas formas desde la dirigencia, según informes financieros donde aparece su firma y avalan que recibió diversas cantidades de apoyo.

-Es momento de que el partido se renueve, que ya no sean los mismos de siempre (…) es necesario que haya cambios, pero no solo de dirigencia sino de caras, nos hace falta frescura y que los compañeros que siempre han salido beneficiados de este noble instituto político, descansen por un tiempo de sus actividades políticas para dar paso a una nueva camada de jóvenes idealistas -finalizó.