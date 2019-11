Preocupa retiro de subsidio a pescadores

Preocupa a pescadores ribereños que el gobierno federal suspenda para el próximo año el subsidio de gasolina y diésel marino, externó José Del Carmen Uicab Hernández, presidente del Comité de Cooperativa de Pescadores de San Román.

-A nosotros no se nos notificó, sino hoy nos mandaron una tarjeta de gasolina y ahí nos dimos cuenta de que no aparece el subsidio de Conapesca.

En entrevista, expresó su preocupación de cómo estará la situación del subsidio para el 2020, pues aunque el recurso de este año está etiquetado, ha habido irregularidades.

-No sabemos qué es lo qué pasó a nivel nacional, pero sí es bastante preocupante porque hay compañeros que no han terminado de sacar su gasolina. Y por la parte de nosotros como del sector camaronero si nos perjudica, porque imagínate a cómo está el diésel y te quitan subsidio, es una problemática muy difícil para el sector – reiteró.

Reveló que aproximadamente un 30 por ciento de los ribereños no han cargado la tarjeta de subsidio del diésel y gasolina.

-Eso es preocupante, si lo ven en la tarjeta Sagarpa-Conapesca está en cero. Ya hablamos con los lideres pesqueros de Isla Arena y Champotón, y vamos a tener una reunión, vamos a ver si nos saca una comitiva a México para ver qué está pasando, tenemos que movernos de aquí a diciembre.

Reconoció no han recurrido al delegado de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Ramón Ochoa Peña, porque no es quien les puede solucionar el problema, sino a nivel central o recurrir a los diputados federales que representan a Campeche en la Cámara de Diputados o en la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que quizá no ha pasado el recurso completo a esa dependencia.

Y si no les resuelven, advirtió tomarán una decisión entre todos los afectados y la Cámara Pesquera.

“Ahorita yo sé de antemano, hablé con Paco Romellón nos dijo que tienen hoy una junta de camarón ahí en México con el de la Sader y que iban a tocar el tema”, indicó.

Por último, señaló que son mil 500 pescadores ribereños beneficiados en todo el estado y no han cargado el 30 por ciento y no han dispersado su tarjeta, además que en algunas gasolineras ya no están aceptando las tarjetas.