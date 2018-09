Prepara Peña Nieto su regreso a Edomex

Asiste al Primer Informe de Gobierno del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. “Señor gobernador, tenga la certeza que no causaré molestia alguna, sólo vendré a vivir aquí”, señala

CIUDAD DE MÉXICO.- En “la primera y única vez” que el presidente Enrique Peña Nieto participa en el informe de actividades de un gobernador, el de Alfredo del Mazo Maza, anunció que ya alista su regreso al Estado de México para emprender nuevos proyectos, una vez que concluya su mandato el 1 de diciembre próximo.

Tendré el gusto, y señor gobernador tenga la certeza que no causaré molestia alguna, sólo vendré a vivir aquí. Tendré el gusto de regresar a mi estado para trabajar en nuevas tareas como uno más de los 17 millones de mexiquense desde esta porción de la prístina cuna de la gran libertad nacional”, dijo.

Ante cinco gobernadores presentes, de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tlaxcala y Guerrero, el presidente Peña Nieto explicó sus razones por las cuales, durante su sexenio, no asistió a ningún informe de gobierno de mandatarios locales.

Los gobernadores que están aquí presentes saben muy bien que no lo he hecho porque sería difícil poder estar en todas las entidades y normalmente he designado a un representante del gobierno de la República para que asista a los informes que rindan los demás gobernadores, pero no podía dejar de estar aquí en mi tierra”, comentó.

Peña Nieto resaltó logros de su gobierno en el Estado de México, como el programa Prospera que hoy atiende a casi 3 millones de beneficiarios de 690 mil familias; la apertura de mil 890 comedores comunitarios que ofrecen alimentación a 186 mil personas; la pensión de Adultos Mayores que protege a más de 500 mil mexiquenses; y la puesta en marcha de mil 304 escuelas de tiempo completo que benefician a más de 300 mil alumnos.

Destacó, además, que, entre enero de 2013 y junio del 2018, la inversión extranjera directa en la entidad ascendió a 18 mil 692 millones de dólares, siendo la segunda entidad, después de la Ciudad de México, que más ha recibido capital extranjero durante la presente administración.

Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció que las elecciones del 1 de julio dieron como resultado “una transformación de poderes” en México, por lo que manifestó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador su disposición de trabajo conjunto.