Prepara Secult sendos festejos por 500 años de Dos Culturas

Sendas actividades prepara la Secretaría de Cultura (Secult) por los 500 años del Descubrimiento de Campeche y el Encuentro de Dos Culturas, destacó el titular de la dependencia, Delio Carrillo Pérez, tras señalar que el principal motivo “es sentirnos orgullosos del mestizaje del que somos producto de este Encuentro y de nuestra diversidad cultural”.

En entrevista, subrayó que desde el año pasado, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acordó el programa de actividades, pero aún se están ajustando detalles y fechas, “y no es fácil cuando se tiene un programa de un año de distancia, no se ha dado a conocer porque justamente el día 22 que es la ceremonia conmemorativa es cuando está considerada la instalación del Comité y el programa de actividades”, acotó.

Asimismo, señaló que el Comité ha estado trabajando en la preparación de las actividades previo a su toma de protesta formal y coordinándose con las instituciones correspondientes.

Precisó que las actividades darán inicio el 22 de marzo y tendrán lugar todo un año, al tratarse de una fecha significativa para los campechanos, cuando llegó a la bahía de Campeche un navío español comandado por Francisco Hernández de Córdoba, de ahí que el barrio de San Francisco recibiera ese nombre.

En cuanto a la instalación del Comité de los Festejos, enfatizó que se realizará en una ceremonia que encabezará el Titular del Ejecutivo estatal, donde además se aprobará el programa de actividades.

-Del presupuesto, el gobernador ha previsto todo ello; ha sido una iniciativa de él, y estamos trabajando acorde a sus indicaciones. No es un evento propiamente de la Secretaría, sino del Ejecutivo estatal -recalcó.