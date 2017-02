Prepara Seduc periodo de registro de “No Preinscritos”

now playing

Será este 15 de febrero que de manera oficial la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), concluya con el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2017- 2018, indicó el jefe del departamento de Registro y Certificación de esta dependencia, Alejandro Gallegos Valdez.

Especificó que, en el caso de nuevo ingreso en las seis cabeceras municipales que son parte de la modalidad de “Preinscripción en Línea”, sin embargo, se contará con un periodo adicional del 16 al 24 de febrero, en el que se atenderá a aquellos aspirantes que aún no han concretado su pre-registro en algún centro educativo de nivel básico.

En este sentido -dijo- en primer término a los padres de familia o tutores se le ofrecerán las escuelas con cupo disponible; una vez que hayan realizado el llenado de datos en la página www.preinscripcionescampeche.gob.mx, y a través de los números de contacto proporcionados por ellos mismos, se validará su situación e interés porque sus hijos reciban atención en alguno de estos centros escolares.

Refirió que en dado caso de que los padres de familia no se encuentren satisfechos con las opciones que serán ofertadas por la Seduc durante el “Periodo de No Preinscritos”, se analizaría su situación de manera particular, pero reiteró que el llamado es a que antes de que concluya el “Periodo General”, los padres puedan finiquitar su pre-inscripción.

Y es que el funcionario de la Seduc aclaró que en este periodo no se asegura que los aspirantes sean integrados al centro educativo de su preferencia, sino que se realizará un periodo de atención específico para valorar por qué no se procedió a realizar de manera adecuada el trámite en los primeros cuatro periodos.

“Es un periodo para conocer de todos y cada uno de los casos que por algún motivo no fueron realizados en su momento y con ello poder desde la Seduc comunicarnos con ellos para ofertarles los espacios vacantes para que ningún niño no se quede sin estudiar”, aclaró.

Por último reiteró que del 16 al 24 de febrero el padre de familia deberá de ingresar a la página de preinscripción en línea con el nombre, y con la CURP, del interesado y ahí seleccionar tres escuelas de su preferencia, llenar la ficha de datos, y finalmente ponerlo en una lista de espera, como sucedía anteriormente en las escuelas sólo que ahora, vía web.