Preparados para la recepción del paquete fiscal

A más tardar en diez días, el Congreso del Estado estará recibiendo las Leyes de Ingresos de los 11 Municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y posteriormente la Ley de Egresos del Estado, destacó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración.

En entrevista, recordó que diciembre es el plazo para revisar las leyes de ingresos y de Egresos, para después presentar los respectivos dictámenes ante el Pleno de la LXII Legislatura y ponerla a consideración de los diputados de cada una de las fuerzas políticas.

-Entonces haremos las reuniones correspondientes como cada año de revisar el presupuesto. Como ustedes saben, el Gobernador ha gestionado muchísimo recurso para el Estado, y nosotros con toda la transparencia que aquí en el Congreso hemos estado trabajando en ello, rendir cuentas a los ciudadanos de cómo va ese presupuesto, si aumentó, disminuyó, esperamos siempre que venga al alza esa es parte de la gestión.

En cuanto al avance en la revisión de las cuentas públicas, Méndez Lanz subrayó que el Congreso del Estado siempre ha estado atento y listo para informar del tema, y que tan solo hace una semana recibieron de manos del Auditor Superior del Estado las relativas al 2016.

El coordinador parlamentario del PRI precisó que ya es trabajo de la Asecam dar seguimiento a las observaciones que hicieron los diputados a cada uno de los Municipios para que se aclaren y solventen, en un momento dado, y si no, pues se sancione como corresponde.

Por otra parte, refirió que en el caso del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, resaltó que quienes así lo deseen están a tiempo aun de enviar las observaciones que consideren pertinentes y canalizarlas a donde corresponda, en este caso a la Judicatura del Estado, para ver y analizar que no exista algún caso de inconstitucionalidad y que no choque con alguna otra ley.

-A fin de cuentas como siempre decimos, una iniciativa de ley, una propuesta de ley puede tener modificaciones, es perfectible, pero a fin de cuentas la idea es que reúna todos los requisitos, todas las opiniones, todo lo que se vertió en los foros pasados -acotó.

Por último, mencionó que se solicitará a cada uno de los municipios, empezando por Campeche y Carmen, presenten sus planes de desarrollo urbano, para que el Estado crezca con orden y evitar asentamientos donde no se debe construir.