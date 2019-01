Presenta AMLO en Chalco plan para adultos mayores

Beneficiará a los mayores de 65 años en zonas rurales y a los mayores de 68 años en el resto del país, recibirán mil 274 pesos mensuales, el doble de lo que reciben actualmente

En el marco del arranque de la entrega de pensiones para adultos mayores por parte del gobierno federal, mismas que fueron una de las principales ofertas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario nacional arribó a la explanada municipal del Valle de Chalco, Estado de México, en medio de aplausos y vitores tanto para él como para Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad.

Al inicio del acto, el gobernador mexiquense felicitó a la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, por su cumpleaños, y destacó la importancia de los adultos mayores en la sociedad mexicana.

“Las familias del estado de México son apegadas al trabajo, a sus tradiciones y valores, porque durante muchos años nuestros mayores nos han enseñado a ser gente de bien”, señaló.

En seguida, Ariadna Montiel, subsecretaria de la secretaría de Bienestar, dijo que todas las personas tienen derecho a contar con recursos para su alimentación y una vida digna. Los pagos serán cada dos meses, agregó la funcionaria federal.

Con este programa que beneficiará a los mayores de 65 años en zonas rurales y a los mayores de 68 años en el resto del país, recibirán mil 274 pesos mensuales, el doble de lo que reciben actualmente los beneficiarios de programas estatales.

Antes de iniciar la entrega, Lucina Valdivia, una de las nuevas beneficiarias, relató en entrevista que, aunque ya tenía una pensión estatal, “no creí que me iban a dar una nueva pensión, yo pensé que no era cierto, pero una vecina me llevó a que me registraran y ya me apunté”.

Después de trabajar más de 40 años como trabajadora doméstica, a sus casi 70 años de edad no es pensionada ni cuenta con ningún ingreso, contó mientras aguardaba al inicio del acto.

“Ya nadie me quiere dar trabajo a pesar de que lo puedo hacer mejor que muchas muchachas, pero dicen que por mi edad me puedo lastimar”. Por ello, recalcó que el acceder a este programa es muy importante para ella.

Por su parte, la señora Aurelia, otra de las beneficiarias, señaló que no tenía acceso a ninguna pensión o apoyo por no contar con acta de nacimiento. Tuvo que ir, hace unos meses, a su natal Michoacán a tramitar una nueva acta para poder solicitar ser parte de algún programa social.

Junto a su nieto, cuenta que en su localidad, a unos kilómetros de la cabecera municipal de Valle de Chalco, representantes de la Secretaría de Bienestar realizaron una junta de vecinos para informar a los adultos mayores del nuevo programa, tras lo cual ya recibió su tarjeta bancaria por medio de la que recibirá los recursos mensuales, aunque aún desconoce la fecha en que será le primera entrega.

Por medio de un video transmitido en el acto, una de las beneficiarias de la Ciudad de México, recalcó que ha sido beneficiada por este programas desde hace 15 años, en 2003, cuando lo instituyó López Obrador siendo jefe de Gobierno en la capital del país.

También se hicieron presentes expresiones de los asistentes sobre el combate al robo de hidrocarburos que ha emprendido el gobierno federal. “Me canso ganso señor presidente que sí venceremos a los huachicoleros, el pueblo te apoya”, se leía en una cartulina que portaba uno de los asistentes.