Presupuesto “realista y equilibrado” se entrega el sábado: López Obrador

El Presidente garantizó que “el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo sábado a las 17:00 Horas enviará al Congreso el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. “Hoy se cierra el Presupuesto”, dijo en su conferencia matutina.

“Voy a tener una reunión el día de hoy por la mañana con los servidores públicos de Hacienda, para darle la última revisada”, señaló. El jefe del Ejecutivo hizo referencia que “se necesita como dos días para la maquila, para elaborar todo el documento, los anexos, por eso hoy prácticamente se cierra la propuesta que vamos a enviar el sábado a la Cámara de Diputados”.

Garantizó que en el Presupuesto se está “cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista”, con la finalidad de que no se tenga que recurrir a créditos, aumentos o nuevos impuestos, ni subidas de tarifas en combustibles.

“Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos, va a ser bien aplicado para que haya desarrollo en el país, que haya bienestar y sobre todo paz y tranquilidad”.

Cuestionado por los medios, aseguró que el presupuesto se centrará en inversión social, infraestructura y no supondrá ningún recorte para el Seguro Social. Afirmó, también, que el Ejército contará con más presupuesto en términos reales, porque se contratarán más elementos y se contempla la creación de la Guardia Nacional, un organismo con militares, marinos y policías federales encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Diez secretarías tendrán menos presupuesto

Al menos diez secretarías del gobierno federal reducirán su presupuesto en 2019, y entre seis y ocho tendrán incrementos, reconoció Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente afirmó que se dará mayor presupuesto a aquellas que tendrán a su cargo la distribución de apoyos sociales entre la población.

Sí les puedo comentar que son de las 18 secretarías, ocho tienen incremento significativo, de seis a ocho, y 10 tienen una disminución por el plan de austeridad. “Pero hay secretarías que, por la situación de emergencia en que nos encontramos, deben de tener más presupuesto”, explicó López Obrador desde Palacio Nacional.

Entre las que tendrán mayores recursos para 2019 respecto a los ejercidos este año se encuentran la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Bienestar. Ambas tendrán a su cargo la entrega de apoyos a personas de sectores vulnerables.

“Éste es el caso, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, que va a tener un presupuesto de más del doble de lo que recibía, porque esta secretaría es la que va a atender el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y, como eso es una prioridad, esa secretaría va a tener más presupuesto. Lo mismo la Secretaría de Bienestar”, puntualizó el presidente de la República. Otras dependencias que tendrán incrementos en su presupuesto serán Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, y la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló.

López Obrador ratificó que el presupuesto ya está prácticamente listo y que será entregado el sábado a las 17:00 horas en la Cámara de Diputados. La mañana del jueves el presidente tuvo un último encuentro con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa para detallar el presupuesto de 2019 antes de mandar el documento a las imprentas.