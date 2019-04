Pretende Ayuntamiento sancionar a sindicalizados paristas

El Ayuntamiento de Campeche que encabeza el alcalde panista, quiere levantar actas administrativas en contra de trabajadores que participaron en la huelga, confirmó el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha.

Aunque desconoce el número de trabajadores que recibieron un citatorio por parte de la Contraloría Municipal, buscarán acercamiento con las autoridades municipales, ya sea el jurídico, secretario de la Comuna e incluso con el edil Eliseo Fernández, para que aclaren está situación.

-Estos citatorios fueron recibidos por algunos trabajadores hace dos días y nos reuniremos con las autoridades para defender los derechos de los trabajadores y por mi parte, las instrucciones hacia los compañeros ha sido de que no asistan a esos citatorios, ya que todo está fuera del marco legal.

Refirió que las autoridades municipales están actuando fuera de la ley y violenta los derechos de los trabajadores, pues la huelga fue legal, confirmada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo cual no pueden sancionar o despedir a ningún empleado municipal.

-Yo ya les dije a los trabajadores que no se presenten, estoy buscando una reunión con las autoridades ya sea hoy o mañana, ha habido comunicación con ellos y espero que en esta ocasión no sea la excepción -manifestó.

NO HA TENIDO TIEMPO

Por otra parte, luego de asegurar que los agremiados que estaban solicitando la salida del líder sindical de los trabajadores del Ayuntamiento “Corazón Valiente”, Manuel Bonilla Carrillo, el secretario general de los Tres Poderes dijo que hasta el momento no han solicitado asamblea alguna, pues no ha tenido tiempo de organizarla.

Dijo que hay un gran avance en la firma de los contratos colectivos con las secciones municipales y que hay interés de cuatro aspirantes para renovar la sección sindical que aún encabeza Bonilla Carrillo.

-Dentro de un sindicato debe haber democracia, además estaremos acatando las nuevas leyes en cuestión de sindicatos aprobados por la Cámara de Diputados.

Señaló que para los próximos procesos de elección sindical se alinearán a como lo está marcando la ley, pues ahora ya es una exigencia por parte de la reforma laboral.

De igual forma informó que los empleados que habían sido destituido del Ayuntamiento, serán reinstalados, además de que pronto estarán realizando las asambleas para sustituir o no a Bonilla.

-No he tenido tiempo para organizarla, pues he estado ocupando, ya que la semana pasada vino la Federación y ahora viene Semana Santa, solo es cuestión de coordinar la fecha.

Urueta Moha añadió que esta asamblea vendría siendo luego de la Semana Mayor.

Por otro lado resaltó el esfuerzo y responsabilidad de los sindicalizados, además indicó que varios ayuntamientos ya firmaron la minuta de acuerdos del presente 2019.

-Estamos ahora en negociaciones con los que faltan, de hecho hoy el Sindicato de los Tres Poderes tiene una reunión con el Ayuntamiento de Carmen para analizar la minuta y, desde luego, uno de los temas torales es el incremento salarial a los trabajadores sindicalizados -concluyó.