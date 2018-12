PRI, MORENA, PAN y PES APOYAN PROYECTOS DEL GOBERNADOR

Diputados federales del PRI, Morena, PAN y PES respaldan proyectos presentados por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para que Campeche reciba más recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, subrayó Pablo Ángulo Briceño.

En entrevista, el legislador federal reiteró su compromiso de vigilar que al Estado no le disminuyan recursos, ya que eso detendría el desarrollo y avances de la administración estatal.

-Mi compromiso es vigilar y estar pendiente de que al Estado no se le disminuyan los recursos, porque está creciendo, necesita el apoyo de la Federación en inversiones – enfatizó.

Recalcó que de ninguna manera los diputados federales de Campeche pueden permitir que se pierdan o dejen de recibir los recursos que recibe de la Federación.

De tal forma que, destacó que una vez que se abrieron las ventanillas en las comisiones legislativas, los alcaldes también han acudido a presentar sus proyectos para sus respectivos municipios.

Angulo Briceño recordó que el gobernador presentó el Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) 2019 a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, priorizando proyectos de obras de infraestructura, para el campo y la pesca, el sector educativo y salud, seguridad, al igual que programas sociales de ayuda a los que menos tienen.

Puntualizó que todos los diputados han dialogado y han coincidido en que las campañas quedaron atrás, y están para para servir a la gente.

“La contienda electoral es historia, y lo que ahora nos convoca es la unidad por el Estado y estar en la misma sintonía luchando por mayores recursos que beneficien a los campechanos – enfatizó.

Una vez más, refrendó que el gobernador Alejandro Moreno tendrá todo el respaldo para darle a Campeche lo que merece, “ya no puede haber ningún legislador federal tibio a la hora de pedir recursos a la Federación, sobre todo, cuando le hemos dado mucho al país con la extracción de petróleo, y no se ve reflejado en las finanzas locales”, concluyó.

