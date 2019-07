PRI se encontrará de nuevo con la militancia: AMC

Se compromete, junto con Carolina Viggiano Austria, su compañera de fórmula, a encabezar una dirigencia nacional crítica, combativa y competitiva, pensando en el beneficio de la sociedad, ante la difícil situación por la que atraviesa el país

El candidato a la Presidencia Nacional del CEN del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con la militancia priista en el estado de Veracruz, acompañado por Carolina Viggiano Austria, candidata a la Secretaría General, como parte de la intensa actividad de proselitismo que llevan a cabo en busca de un triunfo contundente en la elección del 11 de agosto.

En un ambiente festivo, durante el encuentro, celebrado en las instalaciones del Comité Directivo del PRI en este puerto, precisó que “llegó el momento que el PRI vuelva a encontrarse con su militancia”.

Hizo un llamado a promover una amplia participación el día de la elección y confió en la obtención de la victoria, por lo que adelantó que la dirigencia que encabezará al lado de Carolina Viggiano Austria será crítica, combativa y competitiva, pensando en el beneficio de la sociedad, ante la difícil situación por la que atraviesa el país.

Dijo que hoy se tiene un PRI nacional que no habla, que no levanta la voz, que no critica, que no señala, por lo que el proyecto que se impulsa es para convertir al PRI en una oposición firme, crítica, clara, combativa.

Explicó que se tendrá un PRI que levante la voz, que critique propositivamente, que señale, que deje claro que este gobierno federal no tiene brújula, que está lleno de ocurrencias, y que no cumple nada. Por eso, agregó, “desde aquí, desde Veracruz, les decimos que Morena es un ave de paso. Ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana, porque les vamos a ganar, les vamos a ganar con la fuerza de la militancia”.

Subrayó que México necesita de la visión del PRI, de un partido responsable, que sepa gobernar, y advirtió que, desde su dirigencia nacional, “no vamos a solapar ni a permitir ningún acto de corrupción de ningún militante del PRI”, por lo que a quien falte a la militancia y a los ciudadanos, se le denunciará, para evitar que manche la esencia del partido. “Tendremos un partido fuerte y vigoroso”, expresó.

Y es que, aseguró, “la esencia del partido es estar con la gente”; de ahí que se comprometió a que el PRI, además de ser un partido abierto a las causas de los jóvenes y las mujeres se va a defender a los productores de frijol, de maíz, a los cañeros, al sector agropecuario. “Ese es el PRI que necesitamos. Un PRI vigoroso, que esté al lado de nuestra gente”.