Primera Copa Monumental de Bandas de Guerra

Con la participación hasta el momento de 17 bandas de diversos estados de la república entre las que figuran tres de nuestro Estado, se llevará a cabo la I Copa Monumental de Bandas de Guerra en su categoría libre la cual se realizará en Campeche el 20 y 21 de octubre, lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa en los bajos de las gradas del campo de Sóftbol de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre.

El evento contará con ceremonia inaugural en el campo de sóftbol de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, a las 10:30 de la mañana del 20 de octubre y un desfile de participantes en el Circuito Baluartes a las 19:30 horas y 30 minutos después será la presentación de la Banda Monumental del Estado en la Plaza de la República.

Para el día domingo 21 de octubre desde las 8 de la mañana inicia el concurso en el campo de sóftbol de la citada Unidad Deportiva 20 de Noviembre y se espera concluir el evento sobre las 17:30 horas.

Para emitir su voto estarán como jueces el Sargento Torre Alamilla, ex Comandante; el Cabo de Banda, Ricardo Gil y él ex Corneta de Órdenes, Alfredo México, todos ellos ex integrantes de Guardias Presidenciales.

El periodo de inscripción se cierra el 12 de octubre y hasta ahora son 17 bandas de guerra interesadas de diversos estados del país y por Campeche competirán los municipios de Escárcega, Champotón y Carmen.

Cada banda de guerra está integrada por 22 elementos y deberán cumplir las diversas fases como Revista, Orden Cerrada y marchas.

La premiación será de 20 mil pesos al primer lugar, 10 mil al segundo y mil al tercero.

Y en los casos particulares se premiará al Mejor Cabo con 3 mil pesos, al segundo lugar 2 mil pesos y mil pesos al tercer sitio.

La presentación del evento estuvo a cargo Claudia Calderón, responsable de la Banda de Guerra de Campeche acompañada del profe. José Suárez y Pedro Rosado, entre otros.