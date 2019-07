Problema en sector salud es por corrupción: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaba tranquilo de emprender la reestructuración del sector salud, porque el problema en México no es de presupuesto, sino de su distribución y la corrupción que imperaba

Al continuar su gira de supervisión de los hospitales rurales del programa IMSS Bienestar en esta comunidad, el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaba tranquilo de emprender la reestructuración del sector salud, porque el problema en México no es de presupuesto, sino de su distribución y la corrupción que imperaba.

“Imagínense un servidor público que se atreve a ganar 500, 600 o 700 mil pesos mensuales. ¡Ese no es servidor público!, puede ser funcionario y sin duda es un corrupto. No debería de estar en el servicio público. Para hacer negocio, el sector privado, no el público”, aseveró López Obrador ante médicos y enfermeras del hospital rural de Coscomatepec y la comunidad que se congregó para recibir al presidente.

En su recorrido de hospitales rurales con este ya son 24 de los 80 que confirman la red- ofreció a la comunidad médica que el programa IMSS Bienestar no va a desaparecer, planteamiento que fue celebrado por el personal del nosocomio.

Asimismo, enfermeras demandaron mayores apoyos económicos a los pasantes que colaboran en el hospital porque no reciben ninguna remuneración; se les envíen mayor número de especialistas, entre otras demandas.

En su oportunidad, el director general del IMSS, Zoe Robledo señaló que la visita tiene el objetivo de detectar la problemática de cada una de las unidades no para simular que no había problemas.

Reiteró que siempre ha hablado de que el servicio a los derechohabientes es muy malo y por eso su administración tiene el compromiso de mejorar la atención médica durante el sexenio.

Insistió en que recibió decenas de hospitales inconclusos en todo el país, tarea que también se resolverá, y dijo que aunque exista inconformidad con las políticas de austeridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todo va encaminado a garantizar un combate a la corrupción y mejoría en beneficio de los ciudadanos.