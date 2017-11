Proceder contra Lazarus, pide LAMP a legisladores

En busca del apoyo de los diputados locales, Luis Alfonso Medina Peralta, presidente del Consejo Político del PRD en Carmen, acudió al Congreso del Estado a solicitar por tercera ocasión, que se ejerzan los procedimientos legales y administrativos en contra del presidente municipal del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, por presunto desvío de recursos por 175 millones de pesos y más de 17 millones de pesos del Ramo 33.

-Dejamos al descubierto que el Ayuntamiento que preside el panista Pablo Gutiérrez Lazarus, se ha convertido en un Ayuntamiento donde políticos y empresarios se dedican al lavado de dinero -acusó.

A pregunta expresa, refirió que las pruebas que tiene se basan en documentación entregada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), basada en las recomendaciones y observaciones legales para proceder en contra del edil carmelita.

Indicó qué hay un desvío de 155 millones de pesos del presupuesto municipal que no fueron comprobados por Gutiérrez Lazarus.

-El Ayuntamiento de Carmen no ha podido comprobarle a la Asecam un total de 32 millones de pesos que el señor prestó hace un año para obras e infraestructura, reparación de calles y no fue así.

Enfatizó que acusa a Gutiérrez Lazarus porque tiene pruebas de sus corruptelas, de no ser así, “mejor me quedo callado, para no servir de burla”, remató.

De la falta de recursos que alude el alcalde carmelita no tiene para el pago de aguinaldos de los trabajadores del Ayuntamiento, expresó que eso es mentira.

-¡Cómo dice que no hay dinero! Y eso que anda diciendo que su Contador le robó y que no hay dinero, sí hay -insistió.

Sugirió que se busque en las cuentas del ex candidato a gobernador por el PAN, Jorge Rosiñol Abreu; del ex dirigente municipal Juan Mendoza Vior y de la diputada federal Rocío Matesanz Santamaría, que está involucrada en la polémica de paraísos fiscales y reiteró que la Comuna carmelita sirve de lavado de dinero de políticos y de empresarios.

Hizo un llamado urgente al Congreso del Estado y que no se permita que Gutiérrez Lazarus siga saqueando al municipio. “Los diputados del PRI o del PAN deben cumplir la voluntad del pueblo y nadie por encima de la ley”, remarcó.