Programa de regularización avanza conforme a lo programado: Codesvi

En la 20 de Noviembre

El programa de regularización de terrenos de la colonia 20 de Noviembre avanza conforme a lo programado, señaló el director general de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Oswaldo Sierra Villajuana, y mencionó que actualmente se encuentra en la última fase del proceso que tiene que ver con la inscripción de cada uno de los lotes ante el Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de poder iniciar la contratación y subsecuente escrituración de los mismos para brindarle seguridad jurídica a los posesionarios.

Tras descartar cualquier venta ilegal de terrenos en esa colonia, como lo diera a conocer un grupo de vecinos, Sierra Villajuana dijo que como resultado de los censos realizados durante el año pasado, se tiene plenamente identificada -con nombre y apellido- a cada familia que está asentada en la zona.

El funcionario expresó que la persona que señalan los vecinos como presunta responsable de la venta de terrenos en ese lugar, no es trabajador de la Codesvi, sino que pertenece a una empresa privada que realizó el levantamiento topográfico, aunque descartó que haya sido así, ya que solamente el personal se dedicó a la medición de los predios.

En este sentido, el titular de la Codesvi mencionó que a la fecha, por parte de los ocupantes de esa superficie, no ha habido ninguna manifestación de irregularidad en los trabajos establecidos por el Gobierno del Estado para brindarles certeza jurídica, sino que al contrario, se ha brindado todas las facilidades por parte de los avecindados, por lo que garantizó a las familias identificadas en el censo la plena seguridad de obtener el beneficio del programa.

Afirmó que los trabajos “caminan bien” y que en las próximas semanas se estará en posibilidades de iniciar la contratación de cada lote con los beneficiarios identificados en los censos previamente efectuados.

Previamente, vecinos de la colonia “20 de noviembre” habían acudido a las oficinas de la Comisión de Desarrollo de Vivienda (Codesvi), para solicitar al titular de la dependencia, Oswaldo Sierra Villajuana, les entregue por escrito la legítima posesión de sus predios, porque hay reventa ilegal de terrenos.

Ante el temor de que les ocurra lo mismo que a una familia que recientemente fue despojada de su predio, pidieron que se les otorgue una garantía.

Encabezados por Noé Quijano Valencia, representante vecinal de esa colonia, se reunieron con directivos de la Codesvi para exponer la situación y en espera de una solución.

Aún cuando el titular de la Codesvi dio a conocer el día de ayer, que a partir del mes de marzo, una vez que se concluyó con el censo y levantamiento topográfico, los vecinos empezarían a pagar por sus predios para después recibir los documentos que los acrediten como los legítimos dueños, los vecinos de la “20 de noviembre”, piden más garantías.

Señaló el líder vecinal que existe una gran preocupación por parte de quienes ahí viven, que después de tantos años venga alguien a decirles que no son ellos los propietarios.

“Hay temor de que perdamos nuestro patrimonio, como le ocurrió a la familia que sacaron, dónde nos podemos ir a vivir”, cuestionó, al tiempo de señalar que es un verdadero problema lo que ocurre en esa colonia.

Y aunque representantes de la Codesvi hablaron con ellos y les aseguraron que el censo que se levantó es garantía de que no serán despojados de sus predios, insistieron en que mejor se los den por escrito.

Señaló Quijano Valencia que realmente el problema lo tienen con el Ayuntamiento de Campeche, en específico de un tal Edén Hernández, porque del secretario de la Comuna, Jesús Quiñones Loeza y del secretario técnico Miksunary Lee Fuentes, sí han recibido apoyo.

Por lo que pidió a las autoridades municipales tener la seriedad que necesitan los vecinos de la colonia, a que señaló “me dice sí, me dice no, se me esconde. Entonces, nosotros necesitamos que está gente tenga certidumbre.

Reiteró que “nosotros necesitamos la certeza de que no nos van a quitar lo que por años ha sido nuestro”, acotó.

Por último, Quijano Valencia solicitó al titular de la Codesvi que se garantice la legítima posesión de los predios, y pidió al Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas intervenga en favor de los vecinos de la colonia.