Programas federales, sin certeza: López D.

Al tomar en cuenta los resultados del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está de más decir todas las faltas que ha tenido en la forma de operar los proyectos y programas federales del gobierno anterior, opinó el diputado Ambrocio López Delgado.

Subrayó que, desgraciadamente, no hay certeza en ninguno de los programas que ha inventado el titular del Ejecutivo Federal, como el de Construyendo el Futuro, que se implementó para darles más oportunidades de trabajo a los jóvenes o el de Estancias Infantiles en el que se entrega el apoyo de manera directa a los padres de familia.

En entrevista, el legislador local lamentó que aunque en campaña López Obrador prometió mayor apoyo y respaldo al campo, los mismos productores dan cuenta de que no están recibiendo los beneficios de los programas federales.

“Le dieron el voto pensando en que habría mejores resultados y al final el país está de mal en peor; es muy lamentable. Todas las Secretarías que ya tenían una base firme para sacar adelante el trabajo y con buenos resultados, si bien había problemas, ahora estamos peor”, manifestó.

Significó que no se ven aún resultados de ningún tipo y aunque su nivel de popularidad no se ha desplomado, la realidad es que después de un año la 4T debe empezar a reflejarse en el bolsillo de los mexicanos y en el tan cacareado crecimiento económico que no se ha dado.

-Después de un año considero debe dejar ya de culpar al PRI o al PAN, y ya se debe ver avances en la industria y en el campo, estamos en la zozobra y es muy difícil que no nos pase como en otros países – precisó.

