Con programas sociales se enfrentará al huachicoleo

El mandatario López Obrador destacó que ahora los pobladores no tendrán la necesidad de dedicarse a actividades ilícitas, quienes se dedicaban a esa práctica podrán contar con un empleo

IXTLAHUACA, MÉX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de combatir la corrupción y el robo de combustible; además, convocó a la ciudadanía a colaborar en las acciones contra ese flagelo.

Al encabezar la entrega de apoyos como parte de los programas integrales de desarrollo destinados a 91 municipios ubicados cerca de los ductos de combustible, el mandatario llamó a la población a ayudar “para que se oriente a la gente y que no se dedique al huachicoleo”; se comprometió a estar a la altura y “no mentir, a no robar, a no traicionar al pueblo de México”.

Detalló que se apoyará a distintos sectores de la población con becas, a fin de que no tengan la necesidad de ser partícipes de esas actividades ilegales.

Estoy hablando de la gente humilde, porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros, llenan pipas; porque hay que diferencias, ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro; por eso no queremos ya esa actividad”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo Maza, apuntó que “estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas”.

En ese sentido, el Ejecutivo federal resaltó que en su administración no sólo se apostará a promover las grandes empresas, sino también a “crear muchos empleos o conservar los empleos de los pequeños negocios, ese es otro plan que se va a aplicar en Ixtlahuaca”.

El objetivo es que las familias cuenten en sus hogares con más de uno de los distintos apoyos que ofrece el gobierno federal, “el propósito es que cada familia pobre tenga un ingreso de siete y ocho mil pesos mensuales con todos esos programas; así es como vamos a enfrentar este flagelo, esta práctica inmoral, ilegal, peligrosa del huachicoleo: dando opción a la gente, dando alternativas”.