Promueven reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

El Congreso del Estado de Campeche aprobó un punto de acuerdo para promover ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en sus fracciones I y II, para que el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos se calculará mensualmente aplicando por cada kilómetro cuadrado que comprenda el Área Contractual o el Área de Asignación, las siguientes cuotas: I. Durante la fase de exploración, 3,167.48 pesos; II. Durante la fase de extracción, 0.75 centavos de dólar por cada barril extraído, promovido por Luis García Hernández.

SE APASIONA DEBATE

Entre gritos, de las porras y hasta los exabruptos de algunos diputados que no respetan ni su propia investidura, se llevó a cabo la octava sesión ordinaria del Congreso del Estado, en la que el punto de acuerdo para la creación de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y su inmediata puesta en operación, al no ser dispensada de más trámites, sino turnada a Comisiones, causó que diputados panistas y morenistas se fueran en contra de la bancada del PRI.

Aun cuando se sometió a consideración del Pleno en dos ocasiones, la última en desempate por el voto en contra de la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Torres Arango, ambos bandos no aceptaron los resultados y en un intento por confundir, acusaron a la bancada de tricolor de no votar un punto de acuerdo de un tema tan sensible como la desaparición de mujeres.

Sin respetar el receso solicitado para calmar los ánimos en el salón de sesiones, Sofía Taje Rosales, de Morena, subió a la tribuna y a capela, dijo que su propuesta tiene como fin proteger a niñas, jóvenes y mujeres.

Enrachada, señaló tiene que ser congruente como maestra y legisladora. Una vez más recriminó al PRI su voto en contra.

En ese mismo tenor, y aunque los panistas se negaron a rendir protesta para integrar cualquiera de las 29 Comisiones Ordinarias, Jorge Nordhausen Carrizales defendió que “urge, urge, la creación de esta Comisión” y lamentó que se haya preferido lanzar esta propuesta a la burocracia, en lugar de darle celeridad.

Quienes dieron la cara por los priistas, Emilio Lara Calderón y Ana Gabriela Sánchez Preve, cada uno en su oportunidad, aclararon que el punto de acuerdo para la creación de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no está desechado, solo no se aprobó por obvia resolución, y por tanto se envió a Comisiones para su estudio y análisis.

-Estoy a favor que se analice a fondo -recalcó el legislador representante de Hopelchén.

Mientras que Sánchez Preve pidió al PAN y Morena tratar de no confundir a la ciudadanía con sus recriminaciones.

-El PRI acordó que el tema es muy importante y relevante para todos los ciudadanos y mujeres de Campeche, por eso se pasó a Comisiones, lo que significa que dicha propuesta será estudiada, analizada y enriquecida, donde todos queremos participar, eso es lo que aprobamos. No votamos en contra de la propuesta -abundó. Dicho esto, el PAN y Morena callaron.

También en asuntos generales, el diputado Ambrocio López Delgado propuso que la Junta de Seybaplaya sea elevada al rango de Municipio, a la que se sumaron Leonor Elena Piña Sabido y Óscar Eduardo Uc Dzul, este último proponiendo que también la Junta de Dzitbalché sea Municipio.

Otros dos puntos de acuerdo que al ser sometidos a votación económica no fueron dispensados de más trámites, aunque no causaron el mismo impacto que el primero señalado, fue la propuesta para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se fortalezcan los recursos destinados para la construcción y reconstrucción de caminos saca cosechas, y el segundo, para recortar el 50 por ciento de recursos que el Ejecutivo pretenda destinar en el rubro de materiales y suministros, así como de servicios generales para el Presupuesto de Egresos de 2019, y que dicho recorte se asigne íntegramente a la Secretaría de Salud.

En el marco de la conmemoración del Día del Médico, la presidenta de la Comisión de Salud, Karla Toledo Zamora felicitó a los galenos en su día y reconoció la labor incansable que realizan para salvaguardar la vida de sus pacientes.